El vicepresidente de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, afirmó que Teherán aún no ha revelado todo su potencial.

Parlamentario iraní: Los arsenales de misiles y drones de Irán son "suficientes para sostener años de guerra" El vicepresidente de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, afirmó que Teherán aún no ha revelado todo su potencial.

Los arsenales de misiles y drones de Irán son "suficientes para sostener años de guerra", declaró este miércoles un alto legislador iraní en una entrevista con la agencia de noticias semioficial Tasnim.

Alaeddin Boroujerdi, vicepresidente de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, afirmó que Teherán aún no ha revelado todo su potencial. "Todavía no hemos mostrado nuestras nuevas cartas", declaró en comentarios recogidos por la agencia de noticias semioficial Tasnim.

Boroujerdi desestimó lo que describió como un "bloqueo naval", calificándolo de ineficaz, y afirmó que alrededor de 120 buques esperan actualmente cerca del estrecho de Ormuz para transitar, y añadió que muchos buques iraníes continúan operando sin intervención de las fuerzas estadounidenses.

En referencia a la dinámica regional, señaló que el estrecho de Bab el-Mandeb, que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén, tiene una importancia estratégica similar a la del estrecho de Ormuz, y agregó que los acontecimientos en la zona también podrían afectar las rutas marítimas.

Boroujerdi también afirmó que Irán no renunciaría a lo que describió como sus derechos soberanos sobre el estrecho de Ormuz, y añadió que estos se defenderían en las negociaciones.

Por otra parte, Hamad Akbarzadeh, asistente político del comandante de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán, declaró que las fuerzas navales utilizarían nuevas capacidades en caso de una acción militar estadounidense contra el país.

Durante un acto público celebrado el martes en la ciudad sureña de Minab, advirtió que, si Estados Unidos emprende una acción militar, la Armada del CGRI emplearía sistemas de puntería avanzados y nuevas capacidades operativas.

Akbarzadeh señaló que dichas capacidades podrían utilizarse contra grandes buques de guerra en la región.

*Traducido por Daniel Gallego.