A primera hora del miércoles, colonos israelíes incendiaron partes de dos mezquitas en las aldeas de Jaljilya y Al-Mazra’a Al-Nubani, al norte de Ramala, y pintaron grafitis en hebreo en sus muros.

Palestina condena la confiscación de tierras del Patriarcado Ortodoxo Griego en Jerusalén Este por parte de Israel A primera hora del miércoles, colonos israelíes incendiaron partes de dos mezquitas en las aldeas de Jaljilya y Al-Mazra’a Al-Nubani, al norte de Ramala, y pintaron grafitis en hebreo en sus muros.

El Comité Presidencial Palestino para Asuntos Eclesiásticos condenó la confiscación israelí de tierras pertenecientes al Patriarcado Ortodoxo Griego en Jerusalén Este ocupada, calificándola de «flagrante violación del derecho internacional».

El Comité Presidencial Superior para Asuntos Eclesiásticos en Palestina declaró que las fuerzas israelíes confiscaron terrenos propiedad de la Iglesia en el barrio de Silwan, expulsaron a un representante del patriarcado del lugar, confiscaron equipos, arrancaron árboles y cercaron la zona con vallas y puertas.

Esta acción forma parte de una política más amplia destinada a confiscar tierras palestinas, incluyendo propiedades privadas, terrenos públicos, donaciones religiosas y bienes de la Iglesia, según indicó el comité en un comunicado.

El hecho de que se ataquen terrenos registrados a nombre del Patriarcado Ortodoxo Griego demuestra que las políticas de confiscación israelíes se extienden a propiedades religiosas e históricas, añadió.

El comunicado subrayó que estas medidas socavan las reivindicaciones de respeto a la libertad de culto y la preservación de la presencia cristiana en Jerusalén, al tiempo que perjudican el patrimonio religioso y cultural de la ciudad.

Asimismo, vinculó el incidente con lo que describió como un patrón creciente de ataques contra lugares sagrados musulmanes y cristianos.

A primera hora del miércoles, colonos israelíes incendiaron partes de dos mezquitas en las aldeas de Jaljilya y Al-Mazra’a Al-Nubani, al norte de Ramala, y pintaron grafitis en hebreo en sus muros.

El comité instó a las iglesias de todo el mundo, a la ONU, a las organizaciones internacionales y a los grupos de derechos humanos a tomar medidas concretas para proteger las propiedades de las iglesias, así como los lugares sagrados musulmanes y cristianos, y a exigir responsabilidades a los culpables conforme al derecho internacional.

Desde el 8 de octubre de 2023, al menos 1.169 palestinos han muerto, 12.666 han resultado heridos, alrededor de 23.000 han sido arrestados y 33.000 desplazados en la Cisjordania ocupada a causa de los ataques israelíes, según cifras oficiales palestinas.

*Traducido por Daniel Gallego.