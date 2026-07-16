El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores dijo creer “firmemente que no hay alternativa al compromiso sostenido, el diálogo y la diplomacia en la búsqueda de los objetivos comunes de paz duradera, estabilidad y progreso”.

Pakistán insta a EEUU e Irán a poner fin a los ataques militares y a la violencia de represalia El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores dijo creer “firmemente que no hay alternativa al compromiso sostenido, el diálogo y la diplomacia en la búsqueda de los objetivos comunes de paz duradera, estabilidad y progreso”.

Pakistán instó este jueves a Estados Unidos e Irán a poner fin a los ataques militares y la violencia de represalia, y a reanudar las conversaciones técnicas en el marco del memorando de entendimiento de Islamabad.

“Ante la persistencia de las hostilidades durante la última semana, Pakistán reitera su llamado a todas las partes a ejercer la máxima moderación y abstenerse de cualquier acción que pueda socavar aún más la paz y la estabilidad”, declaró a la prensa en Islamabad el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Tahir Andrabi.

Añadió que Pakistán “cree firmemente que no hay alternativa al compromiso sostenido, el diálogo y la diplomacia en la búsqueda de los objetivos comunes de paz duradera, estabilidad y progreso”.

“En última instancia, todos los conflictos y disputas se resuelven mediante el diálogo en la mesa de negociación”, afirmó Tahir, añadiendo que Pakistán sigue colaborando con interlocutores clave para reducir las tensiones.

Andrabi afirmó que el memorando de entendimiento de Islamabad “sigue siendo un marco sólido para promover la paz, el respeto mutuo y la prosperidad compartida”.

Reconociendo que la implementación del acuerdo “enfrenta desafíos”, el portavoz añadió que Pakistán “continuará alentando a todas las partes a poner fin a la violencia y reanudar las conversaciones técnicas de conformidad con el memorando de entendimiento y la declaración conjunta de Pakistán y Qatar del 22 de junio”.

“Esperamos que todas las partes mantengan su compromiso con el diálogo y la diplomacia para resolver sus asuntos pendientes”, agregó el portavoz.

Sobre la situación en el estrecho de Ormuz, Andrabi declaró que “muchos países, en particular los del Sur Global, se ven afectados negativamente por la situación en el estrecho de Ormuz”. “Pakistán reconoce la urgente necesidad de abordar el impacto de la situación actual en el suministro energético mundial y otros productos básicos, como el comercio y la seguridad alimentaria”, añadió.

“Expresamos nuestra esperanza de una pronta normalización de la situación en el estrecho de Ormuz y subrayamos la importancia de garantizar la seguridad y la libertad de navegación marítima”.

*Traducido por Daniel Gallego.