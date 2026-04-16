El portavoz de la cancillería pakistaní indicó que el programa nuclear iraní figuraba entre los temas tratados en las negociaciones en curso, las cuales calificó de "serias y constructivas".

Pakistán: Estados Unidos e Irán mantienen su disposición a dialogar El portavoz de la cancillería pakistaní indicó que el programa nuclear iraní figuraba entre los temas tratados en las negociaciones en curso, las cuales calificó de "serias y constructivas".

Estados Unidos e Irán mantienen su disposición a dialogar, declaró este jueves el Ministerio de Relaciones Exteriores de Pakistán, instando a evitar especulaciones sobre una posible segunda ronda de conversaciones en Islamabad.

El portavoz de Exteriores, Tahir Andrabi, afirmó que los detalles sobre las posibles delegaciones estadounidenses e iraníes son "un asunto interno de las partes involucradas", según informó la cadena local Geo TV.

En una rueda de prensa en Islamabad, Andrabi indicó que el programa nuclear iraní figuraba entre los temas tratados en las negociaciones en curso, las cuales calificó de "serias y constructivas". "No hubo ni avances ni fracasos", afirmó, añadiendo que la cuestión nuclear sigue siendo un tema clave.

Andrabi también condenó los ataques israelíes en el Líbano, afirmando que la situación allí forma parte de las negociaciones más amplias y del proceso de paz regional, y añadió que las "señales de mejora" en el frente entre Israel y el Líbano eran alentadoras.

"La desescalada contribuiría a crear un entorno propicio para el diálogo", agregó Andrabi.

*Traducido por Daniel Gallego.