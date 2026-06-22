El primer ministro pakistaní elogió una vez más el liderazgo de Estados Unidos e Irán por su "constante compromiso" con el diálogo constructivo.

Pakistán afirma que las negociaciones entre EEUU e Irán han conseguido "avances alentadores" El primer ministro pakistaní elogió una vez más el liderazgo de Estados Unidos e Irán por su "constante compromiso" con el diálogo constructivo.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, declaró este lunes que la primera reunión del comité de alto nivel entre Estados Unidos e Irán, celebrada en Suiza, consiguió "avances alentadores", incluyendo el acuerdo sobre una hoja de ruta para un acuerdo final en un plazo de 60 días.

"Las conversaciones se desarrollaron en un ambiente positivo y constructivo y arrojaron avances alentadores, incluyendo el acuerdo sobre una hoja de ruta para un acuerdo final en 60 días, el establecimiento de un Comité de Alto Nivel para la supervisión política y el inicio de nuevas conversaciones técnicas", afirmó Sharif en un comunicado.

La crucial reunión, en el marco del Memorando de Entendimiento de Islamabad, concluyó el domingo en Burgenstock.

Sharif elogió una vez más el liderazgo de Estados Unidos e Irán por su "constante compromiso" con el diálogo constructivo.

Asimismo, agradeció a "todos los países hermanos y amigos" por su valioso apoyo para el avance de este proceso histórico. «En particular, quisiera expresar mi gratitud a nuestro país hermano, Qatar, por su apoyo fundamental para crear las condiciones necesarias para que estas negociaciones avancen», añadió.

Sharif también agradeció al gobierno suizo por acoger estas conversaciones y aseguró que «Pakistán seguirá desempeñando un papel honesto y sincero en el fomento del diálogo y la diplomacia hacia una solución pacífica y duradera».

*Traducido por Daniel Gallego.