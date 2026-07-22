La advertencia se emitió días después de que el portavoz militar hutí anunciara la prohibición de la navegación marítima a Arabia Saudita.

Pakistán advierte que se reserva el derecho de tomar las medidas necesarias para proteger sus intereses en el mar Rojo La advertencia se emitió días después de que el portavoz militar hutí anunciara la prohibición de la navegación marítima a Arabia Saudita.

Pakistán advirtió este miércoles que se reserva el derecho de tomar todas las medidas necesarias, incluido el uso de la fuerza, para proteger sus activos e intereses marítimos en el Mar Rojo.

"De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, se reserva el derecho de tomar todas las medidas necesarias, incluido el uso legítimo de la fuerza, en legítima defensa para proteger sus activos marítimos e intereses nacionales", declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores de Pakistán en un comunicado.

La advertencia se emitió días después de que el portavoz militar hutí, Yahya Saree, anunciara la prohibición de la navegación marítima hacia Arabia Saudita, afirmando que la medida entraba en vigor de inmediato y respondía a lo que el grupo describió como un bloqueo saudí.

Pakistán manifestó su especial preocupación por los informes de amenazas dirigidas contra buques que realizan comercio lícito con Arabia Saudita.

"Pakistán reafirma que cualquier acto hostil contra buques con bandera pakistaní o intereses marítimos pakistaníes será considerado una grave amenaza para la seguridad nacional y los intereses soberanos de Pakistán", agregó el comunicado.

Islamabad condenó "inequívocamente" las continuas amenazas de los hutíes contra Arabia Saudita y el transporte marítimo comercial en el Mar Rojo.

"Tales acciones amenazan la seguridad regional, socavan la libertad de navegación, desafían el orden marítimo basado en normas y ponen en peligro el flujo ininterrumpido del comercio mundial", declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores en Islamabad.

Islamabad afirmó que las amenazas contra el transporte marítimo comercial y el comercio con Arabia Saudita son "inaceptables y violan los principios establecidos del derecho internacional".

Pakistán también expresó su profunda preocupación por los intentos de involucrar a Riad en el conflicto de Oriente Medio y reiteró su apoyo inquebrantable a la seguridad, la soberanía, la integridad territorial y la prosperidad del hermano Reino de Arabia Saudita.

Si bien mantiene su firme compromiso con el diálogo, la diplomacia y la desescalada regional, Pakistán hizo un llamamiento a "todas las partes" para que respeten el derecho internacional y garanticen la seguridad del transporte marítimo internacional.

Pakistán es aliado de Arabia Saudita en virtud de un tratado de defensa firmado el año pasado.

*Traducido por Daniel Gallego.