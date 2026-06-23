La comisión afirmó haber concluido el año pasado que Israel cometió “genocidio” contra los palestinos en Gaza, y constató que la magnitud y la naturaleza sistemática de las operaciones militares israelíes han continuado.

ONU: Israel continúa cometiendo “genocidio” y otros crímenes atroces al atacar deliberadamente a niños palestinos La comisión afirmó haber concluido el año pasado que Israel cometió “genocidio” contra los palestinos en Gaza, y constató que la magnitud y la naturaleza sistemática de las operaciones militares israelíes han continuado.

Israel continúa cometiendo “genocidio” y otros crímenes atroces al atacar deliberadamente a niños palestinos, según un informe de la ONU publicado este martes.

"Las autoridades y fuerzas de seguridad israelíes han atacado deliberadamente a niños palestinos, lo que ha resultado en genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en la Franja de Gaza y en Cisjordania", reza el informe publicado por la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluyendo Jerusalén Este, e Israel.

La comisión afirmó haber concluido el año pasado que Israel cometió “genocidio” contra los palestinos en Gaza, y constató que la magnitud y la naturaleza sistemática de las operaciones militares israelíes han continuado, causando muertes, lesiones y traumas sin precedentes entre los niños palestinos.

"El ataque deliberado contra niños es uno de los elementos clave que demuestran la intención genocida de las autoridades y fuerzas de seguridad israelíes de destruir al grupo palestino, total o parcialmente, en Gaza", declaró la comisión.

"Las pruebas demuestran que niños palestinos han sido atacados y asesinados deliberadamente por las fuerzas de seguridad israelíes", afirmó Srinivasan Muralidhar, presidente de la comisión.

«Incluso después del alto el fuego de octubre de 2025, siguen muriendo niños y niñas, y Israel continúa haciendo caso omiso del alto el fuego y de la protección que les corresponde a los niños y niñas palestinos según el derecho internacional», añadió.

«Niños y niñas palestinos han sido arrestados y sometidos a torturas y otras formas graves de maltrato en cárceles y centros de detención israelíes, sin que se tenga información sobre su paradero», declaró la comisión.

«Las fuerzas de seguridad israelíes también han utilizado la violencia sexual contra niños y niñas como parte de la humillación y la opresión colectivas, arraigadas en un patrón prolongado, étnico, de género e intergeneracional de ocupación y hostilidades israelíes», agregó.

El informe señala que los ataques israelíes contra centros de atención neonatal y materna en Gaza perjudican directamente la supervivencia de los recién nacidos y el futuro reproductivo de los palestinos, incluyendo un aumento de los abortos espontáneos, las malformaciones congénitas y las vulnerabilidades permanentes entre los recién nacidos.

«La hambruna impuesta por Israel mediante el bloqueo y el asedio ha provocado la muerte de más niños palestinos y ha afectado gravemente la salud de muchos otros, privándolos de la nutrición esencial y aumentando los riesgos de enfermedades en un contexto de baja vacunación, inseguridad alimentaria y servicios de salud destruidos», añadió.

«Aunque cesen los bombardeos y las armas en Gaza y Cisjordania, los niños palestinos no se recuperarán de la noche a la mañana», declaró Muralidhar. «La destrucción de su salud, educación y desarrollo es irreversible».

«La protección, el cuidado y la supervivencia de los niños palestinos son inseparables del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación», afirmó Muralidhar. «Al atacar a los niños, Israel ataca la capacidad misma del pueblo palestino para existir y determinar su futuro».

La comisión indicó que había identificado a las unidades militares israelíes responsables de la muerte y las lesiones causadas a niños palestinos y formuló recomendaciones a Israel y a los Estados miembros de la ONU para garantizar la rendición de cuentas.

*Traducido por Daniel Gallego.