Nuevas estimaciones de la OMS muestran que los niños menores de cinco años tienen casi tres veces más probabilidades de enfermarse por alimentos contaminados que los niños mayores y los adultos.

OMS: Los alimentos inseguros causan aproximadamente 866 millones de enfermedades y 1,5 millones de muertes al año Nuevas estimaciones de la OMS muestran que los niños menores de cinco años tienen casi tres veces más probabilidades de enfermarse por alimentos contaminados que los niños mayores y los adultos.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los alimentos inseguros causan aproximadamente 866 millones de enfermedades y 1,5 millones de muertes al año en todo el mundo, afectando de manera desproporcionada a los niños pequeños.

Nuevas estimaciones de la OMS muestran que los niños menores de cinco años tienen casi tres veces más probabilidades de enfermarse por alimentos contaminados que los niños mayores y los adultos. Aunque representan solo el 9% de la población mundial, concentran casi un tercio de todos los casos de enfermedades transmitidas por los alimentos, según el último informe de la agencia.

El informe señala que muchas enfermedades y muertes podrían prevenirse mediante la mejora del agua, el saneamiento y la higiene, prácticas alimentarias más seguras y un mejor acceso a la atención médica. "La seguridad alimentaria no es un tema abstracto; afecta a cada comida, a cada familia, cada día", declaró el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Si bien los riesgos biológicos, como bacterias, virus y parásitos, causan la gran mayoría de las enfermedades transmitidas por los alimentos, la contaminación química representa una proporción desproporcionada de las muertes.

Según la OMS, los riesgos químicos fueron responsables del 73% de las muertes relacionadas con los alimentos en 2021. El arsénico inorgánico y el plomo, por sí solos, se vincularon a más de un millón de muertes, principalmente porque aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares y cáncer.

El informe también destacó el impacto económico de los alimentos inseguros, estimando que las enfermedades transmitidas por los alimentos provocaron pérdidas de productividad por valor de 310 mil millones de dólares en 2021. Ajustada a las diferencias en el costo de vida, esa cifra asciende a 647 mil millones de dólares.

Persisten importantes disparidades regionales: África y el sudeste asiático concentran casi tres cuartas partes de todas las enfermedades transmitidas por los alimentos y el 60% de las muertes a nivel mundial, según el informe.

La OMS advirtió que el cambio climático, la resistencia a los antimicrobianos y las desigualdades en los sistemas alimentarios están agravando los riesgos e instó a los gobiernos a fortalecer la vigilancia, las medidas de prevención y las normas de seguridad alimentaria.

*Traducido por Daniel Gallego.