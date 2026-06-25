La directora general de la Organización Internacional para las Migraciones enfatiza que “la rápida respuesta internacional es fundamental”.

Oficina de Migración de la ONU se moviliza para evaluar las necesidades y brindar apoyo a los damnificados en Venezuela La directora general de la Organización Internacional para las Migraciones enfatiza que “la rápida respuesta internacional es fundamental”.

La directora general de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Amy Pope, calificó este jueves de “desgarradoras” las noticias procedentes de Venezuela, “donde dos potentes terremotos sacudieron la región en cuestión de minutos, dejando víctimas mortales, numerosos heridos y comunidades afectadas”.

Pope afirmó que “la Oficina de Migración de la ONU se está movilizando junto con sus socios para evaluar las necesidades y brindar apoyo a los damnificados”, y recalcó que “la rápida respuesta internacional es fundamental”.