La agencia de noticias Mehr, citando a residentes y fuentes locales, indicó que las explosiones se escucharon al oeste de Bandar Abbas y parecían provenir de zonas costeras.

Nuevas explosiones cerca de la ciudad portuaria de Bandar Abbas y la isla de Qeshm en el sur de Irán La agencia de noticias Mehr, citando a residentes y fuentes locales, indicó que las explosiones se escucharon al oeste de Bandar Abbas y parecían provenir de zonas costeras.

Medios iraníes informaron este lunes al mediodía de nuevas explosiones cerca de la ciudad portuaria de Bandar Abbas y la isla de Qeshm, en el sur de Irán.

La agencia de noticias Mehr, citando a residentes y fuentes locales, indicó que las explosiones se escucharon al oeste de Bandar Abbas y parecían provenir de zonas costeras.

La agencia también informó de posibles enfrentamientos en el Golfo Pérsico y el Estrecho de Ormuz, aunque no se dispuso de confirmación oficial de inmediato.

En respuesta a las explosiones, la gobernación sureña de Hormozgan declaró que no se habían reportado víctimas civiles ni daños a infraestructura residencial o comercial.

Las nuevas explosiones se produjeron horas después de que la agencia estatal de noticias IRNA informara de al menos dos fuertes explosiones en Bandar Abbas a primera hora del lunes.

Las explosiones se produjeron en medio de la escalada de tensiones entre Teherán y Washington en los últimos días, luego de que Estados Unidos lanzara ataques contra objetivos militares y de infraestructura en Irán en respuesta a los ataques contra buques mercantes en el estrecho de Ormuz.

Irán respondió con ataques de misiles y drones contra instalaciones militares estadounidenses en países de la región, al tiempo que acusaba a Washington de violar reiteradamente el memorando de entendimiento del 17 de junio. El presidente estadounidense Donald Trump declaró posteriormente que el memorando había terminado.

*Traducido por Daniel Gallego.