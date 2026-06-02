La prohibición se dirige a tres personas que "trabajaron activamente para expandir asentamientos ilegales en Cisjordania, incluso mediante la violencia".

Nueva Zelanda se suma a Australia y la UE en la prohibición de viaje a 3 israelíes acusados de violencia en Cisjordania La prohibición se dirige a tres personas que "trabajaron activamente para expandir asentamientos ilegales en Cisjordania, incluso mediante la violencia".

Nueva Zelanda se ha sumado a Australia y la UE en la imposición de prohibiciones de viaje a tres israelíes acusados de usar la violencia para expandir asentamientos ilegales en Cisjordania ocupada, lo que aumenta la presión internacional por la escalada de ataques contra los palestinos.

El ministro de Asuntos Exteriores de Nueva Zelanda, Winston Peters, declaró este martes que la prohibición se dirige a tres personas que "trabajaron activamente para expandir asentamientos ilegales en Cisjordania, incluso mediante la violencia".

Las restricciones les impedirán viajar a Nueva Zelanda.

Peters afirmó que esta medida alinea a Wellington con socios como Australia y la UE, y refleja la preocupación de que la violencia de los colonos esté socavando las perspectivas de paz y seguridad.

"Estas prohibiciones de viaje están dirigidas a tres personas que han trabajado activamente para expandir asentamientos ilegales en Cisjordania, incluso mediante la violencia", declaró Peters y añadió que las medidas se dirigen a personas específicas, no al pueblo ni al gobierno israelíes.

Esta decisión se produce en un momento en que se intensifica el escrutinio internacional sobre la violencia de los colonos.

Expertos de la ONU advirtieron recientemente que los ataques de colonos israelíes contra palestinos en el territorio palestino ocupado han alcanzado niveles alarmantes, creando lo que describieron como un riesgo creciente de desplazamiento forzado.

Según los expertos, los repetidos ataques, la intimidación, la destrucción de propiedades y las restricciones al acceso a la tierra dificultan cada vez más que las comunidades palestinas permanezcan en sus hogares.

Los expertos de la ONU advirtieron que la violencia de los colonos se ha vuelto sistemática en algunas zonas de Cisjordania ocupada, lo que representa una "amenaza existencial" para las comunidades palestinas y acelera las presiones de desplazamiento.

Los expertos hicieron un llamamiento a la comunidad internacional para que tome medidas urgentes para proteger a los civiles y hacer cumplir el derecho internacional.

Nueva Zelanda impuso por primera vez prohibiciones de viaje a los ocupantes en febrero de 2024 y, desde entonces, se ha alineado con un grupo más amplio de socios occidentales que adoptan medidas contra personas vinculadas a la violencia de los colonos y la expansión ilegal de los asentamientos.

*Traducido por Daniel Gallego.