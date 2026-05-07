La interrupción del tránsito marítimo por el estrecho representa una nueva escalada en las perturbaciones al transporte marítimo mundial desde que comenzó la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán el 28 de febrero.

Ningún buque mercante importante transitó por el estrecho de Ormuz en las últimas 24 horas hasta las 9:00 GMT del jueves La interrupción del tránsito marítimo por el estrecho representa una nueva escalada en las perturbaciones al transporte marítimo mundial desde que comenzó la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán el 28 de febrero.

Ningún buque mercante importante transitó por el estrecho de Ormuz en las últimas 24 horas hasta las 09:00 GMT del jueves ante crecientes riesgos de seguridad y un mayor control iraní sobre uno de los puntos estratégicos marítimos más críticos del mundo, según datos de seguimiento de buques recopilados por la Agencia Anadolu (AA).

La interrupción del tránsito marítimo por el estrecho representa una nueva escalada en las perturbaciones al transporte marítimo mundial desde que comenzó la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán el 28 de febrero.

El tráfico comercial a través de esta vía marítima ha disminuido drásticamente en las últimas semanas, y muchos operadores han desviado sus buques o evitado el Golfo debido a preocupaciones de seguridad, interferencias de señales e incertidumbre sobre las condiciones de navegación.

La última interrupción se produjo después de que el medio de comunicación Caixin, con sede en Pekín, informara que un gran petrolero de propiedad china fue atacado en el estrecho de Ormuz el lunes, en el primer incidente de este tipo que involucra a un buque chino desde el inicio de la guerra.

Según los informes, el incidente ocurrió frente al puerto de Al Jeer, en los Emiratos Árabes Unidos, y provocó un incendio en la cubierta del buque.

El estrecho también ha sido escenario de tránsitos inusuales y arriesgados de buques vinculados a Occidente.

El CMA CGM Saigon, de propiedad francesa, reapareció frente a la costa de Omán a última hora del miércoles tras desaparecer de los sistemas de seguimiento en el Golfo Pérsico, lo que sugiere que el portacontenedores cruzó el estrecho con su Sistema de Identificación Automática (AIS) desactivado debido a la intensificación de las interferencias de señal en la zona.

El buque fue visto por última vez el martes frente a Ras Al Khaimah, en los Emiratos Árabes Unidos, antes de reaparecer en el Mar Arábigo, indicando Colombo, Sri Lanka, como su destino.

El paso del CMA CGM Saigon lo convirtió en uno de los pocos buques vinculados a Europa Occidental que transitaron el estrecho sin sufrir daños desde el inicio de la guerra.

El martes, el CMA CGM San Antonio, otro buque propiedad de la naviera francesa, fue atacado mientras transitaba el estrecho, resultando heridos varios miembros de la tripulación y sufriendo daños en el barco.

La Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán declaró el miércoles que los buques estaban cumpliendo con las nuevas regulaciones de tránsito establecidas por Teherán en el estrecho de Ormuz.

*Traducido por Daniel Gallego.