Su oficina indicó que el funeral del senador estadounidense Lindsey Graham "parece haber sido pospuesto hasta finales de mes".

Netanyahu cancela su viaje a Washington previsto para la próxima semana Su oficina indicó que el funeral del senador estadounidense Lindsey Graham "parece haber sido pospuesto hasta finales de mes".

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, canceló su viaje previsto a Washington la próxima semana, según informó su oficina este jueves.

En un comunicado, la oficina indicó que el funeral del senador estadounidense Lindsey Graham "parece haber sido pospuesto hasta finales de mes". "En consecuencia, el primer ministro no viajará a Estados Unidos la próxima semana", añadió.

La emisora pública israelí KAN informó el miércoles que se esperaba que Netanyahu partiera hacia Washington el sábado, se reuniera con el presidente estadounidense Donald Trump el lunes y asistiera al funeral de Graham el martes.

Más tarde ese mismo día, el medio estadounidense Axios, citando a un alto funcionario de la Casa Blanca, informó que no había ninguna reunión entre Trump y Netanyahu en la agenda del presidente para la próxima semana.

La cancelación se produce a pesar de las estrechas relaciones entre Estados Unidos e Israel, que recientemente se han visto tensas por diferencias en materia de política regional. Trump ha pedido la retirada israelí de Líbano y Siria, mientras que Netanyahu se ha opuesto a tal medida.

*Traducido por Daniel Gallego.