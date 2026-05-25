Israel continúa violando el acuerdo de alto al fuego de octubre de 2025, lo que ha causado la muerte de 904 personas y heridas a otras 2713 en Gaza.

Mujer y niña asesinadas por ataque de Israel contra campamento de desplazados en Gaza Israel continúa violando el acuerdo de alto al fuego de octubre de 2025, lo que ha causado la muerte de 904 personas y heridas a otras 2713 en Gaza.

Una mujer palestina y una niña fueron asesinadas, y al menos 22 personas más resultaron heridas este lunes 25 de mayo al atacar Israel con un bombardeo aéreo un campamento para desplazados en la zona de Al Mawasi al oeste de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, en medio de continuas violaciones del acuerdo de alto al fuego vigente desde octubre de 2025.

Fuentes médicas le informaron a la Agencia Anadolu que la mujer de 31 años y la niña de seis años fueron asesinadas en el ataque de aviones de guerra israelíes contra el campamento Ghaith en Al Mawasi que albergaba a palestinos desplazados.

Según las fuentes, 20 personas resultaron heridas durante el ataque, la mayoría de ellas mujeres y niños.

Fuentes locales y testigos presenciales dijeron que el bombardeo israelí tuvo como objetivo varias tiendas dentro del campamento de desplazados densamente poblado, lo que causó múltiples víctimas con heridas de diversa gravedad.

En el centro de Gaza, dos palestinos resultaron heridos por un ataque aéreo de Israel contra una casa en el campamento de refugiados de Maghazi antes del amanecer, según las fuentes locales.

Según las cifras publicadas por el Ministerio de Salud de Gaza, continuas violaciones del acuerdo de alto al fuego han matado a 904 palestinos y han herido a otros 2713 desde que entró en vigor la tregua.

El acuerdo debía poner fin a la guerra de dos años de Israel que mató a más de 72000 personas, la mayoría mujeres y niños, y que hirió a más de 172000 desde octubre de 2023, al causar una destrucción masiva que afectó al 90% de la infraestructura civil.

*Rania Abushamala y Aicha Sandoval Alaguna contribuyeron con la redacción de esta nota desde Estambul y Cartagena.