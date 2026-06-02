El avión T-34 realizaba un vuelo de entrenamiento de fallo de motor simulado cuando se precipitó a tierra cerca del extremo norte de la pista.

Mueren 2 pilotos militares taiwaneses tras estrellarse el avión de adiestramiento T-34 que pilotaban El avión T-34 realizaba un vuelo de entrenamiento de fallo de motor simulado cuando se precipitó a tierra cerca del extremo norte de la pista.

Dos pilotos de la Fuerza Aérea de Taiwán fallecieron este martes tras estrellarse un avión de entrenamiento durante una misión en la base aérea de Gangshan, al sur de Taiwán, según un comunicado oficial.

El avión T-34 realizaba un vuelo de entrenamiento de fallo de motor simulado cuando se precipitó a tierra cerca del extremo norte de la pista, declaró el líder taiwanés William Lai Ching-te en un comunicado publicado en Facebook.

Las autoridades informaron que se ha creado un grupo de trabajo especial para investigar las causas del accidente.

Lai expresó sus condolencias por las muertes, calificando el incidente de "tragedia repentina" y agradeciendo a los pilotos su servicio y sacrificio.

*Traducido por Daniel Gallego.