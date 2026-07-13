La Media Luna Roja Palestina indicó que sus equipos acudieron al lugar tras el disparo mortal de las fuerzas israelíes contra un palestino cerca del muro de separación en la localidad de Bir Nabala.

Muere un joven palestino a manos de soldados israelíes en la Cisjordania ocupada La Media Luna Roja Palestina indicó que sus equipos acudieron al lugar tras el disparo mortal de las fuerzas israelíes contra un palestino cerca del muro de separación en la localidad de Bir Nabala.

Un joven palestino de 19 años murió este lunes a manos de las fuerzas israelíes cerca de Bir Nabala, al noroeste de Jerusalén, según informaron la Media Luna Roja Palestina y una fuente local.

La Media Luna Roja Palestina indicó que sus equipos acudieron al lugar tras el disparo mortal de las fuerzas israelíes contra un palestino cerca del muro de separación en la localidad de Bir Nabala.

Una fuente local declaró a la Agencia Anadolu que las tropas israelíes dispararon contra el joven de 19 años cerca del muro erigido en terrenos pertenecientes a la localidad, hiriéndolo en el abdomen.

La víctima fue declarada muerta tras la llegada de los servicios de emergencia, añadió la fuente.

Según el Centro de Comunicación del Gobierno Palestino, los ataques militares israelíes y los ataques de las fuerzas de ocupación israelíes en Cisjordania ocupada desde el 8 de octubre de 2023 han causado la muerte de 1.179 palestinos, herido a casi 13.000 y la detención de cerca de 24.000 personas.

*Traducido por Daniel Gallego.