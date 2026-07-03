Según Ver.di, se han previsto concentraciones en los principales centros comerciales, como Berlín, Dortmund, Wiesbaden, Hannover, Oldenburg, Braunschweig y Hamburgo.

Miles de trabajadores del comercio minorista y mayorista se declaran en huelga este viernes en toda Alemania Según Ver.di, se han previsto concentraciones en los principales centros comerciales, como Berlín, Dortmund, Wiesbaden, Hannover, Oldenburg, Braunschweig y Hamburgo.

Miles de trabajadores del comercio minorista y mayorista en toda Alemania se declararán en huelga este viernes ante el estancamiento de las negociaciones salariales con los empresarios, según anunció el sindicato Ver.di.

El sindicato hizo un llamamiento a los trabajadores de los sectores minorista, mayorista y de comercio exterior para que organicen una nueva ronda de huelgas de advertencia a nivel nacional con el fin de aumentar la presión sobre los empresarios durante las negociaciones colectivas en curso.

Según Ver.di, se han previsto concentraciones en los principales centros comerciales, como Berlín, Dortmund, Wiesbaden, Hannover, Oldenburg, Braunschweig y Hamburgo.

Silke Zimmer, miembro de la junta ejecutiva federal de Ver.di responsable de comercio, acusó a los empresarios de dilatar deliberadamente las negociaciones. «Los empresarios están ganando tiempo una vez más en esta ronda de negociación; por eso, aumentaremos la presión», declaró Zimmer.

Según declaró, los empleadores solo habían presentado una oferta mínimamente mejorada tras más de 25 rondas de negociaciones en las 16 regiones de negociación colectiva del sector minorista. Añadió que la propuesta aún incluía pérdidas salariales reales y periodos de espera antes del primer aumento.

Ver.di afirmó que los empleadores del sector minorista ofrecieron recientemente un aumento salarial del 2,4% con vigencia a partir del 1 de noviembre de 2026, seguido de un aumento adicional del 2% con vigencia a partir del 1 de agosto de 2027, en el marco de un acuerdo de dos años.

El sindicato rechazó la propuesta, calificándola de insuficiente.

En el sector mayorista y de comercio exterior, Zimmer indicó que los empleadores no habían presentado una oferta mejorada a pesar de las 35 rondas de negociaciones celebradas en 20 regiones de negociación colectiva desde el 18 de mayo.

«Este bloqueo está obligando a compañeros que apenas pueden permitirse comprar lo necesario a quedarse en la calle», declaró.

Ver.di exige un aumento salarial del 7% para los trabajadores, con un incremento mensual mínimo de 225 €, en el marco de un acuerdo de 12 meses. El sindicato afirmó que el sector comercial emplea a más de 5,2 millones de personas en Alemania, lo que lo convierte en la mayor industria privada del país.

La próxima ronda de negociaciones minoristas está prevista para el lunes en Hesse y en la región de negociación de Baja Sajonia-Bremen, a la que pertenece Ver.di, mientras que las conversaciones para el sector mayorista continuarán el próximo viernes en Baden-Wurtemberg.

*Traducido por Daniel Gallego.