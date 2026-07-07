Merz afirmó que los aliados europeos están dispuestos a asumir una mayor responsabilidad dentro de la alianza, aumentando el gasto en defensa y mejorando las capacidades militares, fortaleciendo así el pilar europeo de la OTAN.

Merz expresa confianza en que la cumbre de la OTAN en Ankara proyectará “fortaleza y unidad” en un momento de tensiones Merz afirmó que los aliados europeos están dispuestos a asumir una mayor responsabilidad dentro de la alianza, aumentando el gasto en defensa y mejorando las capacidades militares, fortaleciendo así el pilar europeo de la OTAN.

El canciller alemán, Friedrich Merz, expresó este martes su confianza en que la cumbre de la OTAN en Ankara proyectará “fortaleza y unidad” en un momento de tensiones y conflictos globales.

“La cumbre de la OTAN en Ankara se celebra en tiempos turbulentos, y en estos tiempos necesitamos una OTAN fuerte y unida como garante de nuestra libertad y seguridad”, declaró Merz a los periodistas en el aeropuerto de Berlín antes de partir hacia la capital turca, Ankara.

Merz afirmó que los aliados europeos están dispuestos a asumir una mayor responsabilidad dentro de la alianza, aumentando el gasto en defensa y mejorando las capacidades militares, fortaleciendo así el pilar europeo de la OTAN.

El canciller indicó que en las últimas semanas ha mantenido intensas conversaciones con el presidente estadounidense Donald Trump, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, otros líderes europeos y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para asegurar que la cumbre arroje resultados positivos.

“Espero que, juntos, podamos lograr fomentar un ‘Espíritu de Ankara’ en esta cumbre”, concluyó Merz. “Estamos construyendo una OTAN más europea para que la OTAN pueda seguir siendo transatlántica. Ese debe ser el mensaje de esta cumbre”.

Añadió que el objetivo es lograr una cooperación transatlántica más sólida y una capacidad de defensa europea significativamente mayor.

*Traducido por Daniel Gallego.