Marco Rubio: Washington “estaría encantado de alcanzar una solución diplomática” con Irán El canciller estadounidense advirtió que el presidente Donald Trump tiene “muchas opciones disponibles” si Teherán no coopera.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró este miércoles que Washington “estaría encantado de alcanzar una solución diplomática” con Irán, advirtiendo que el presidente Donald Trump tiene “muchas opciones disponibles” si Teherán no coopera.

“Creo que todos aquí entienden que a Estados Unidos le encantaría alcanzar una solución diplomática. Nos encantaría llegar a un acuerdo con Irán, si fuera posible, que garantizara que nunca posean armas nucleares y, obviamente, que contribuyera a detenerlos”, dijo Rubio a los periodistas en Filipinas.

Rubio afirmó que Estados Unidos preferiría un acuerdo en el que la parte iraní “diga que ya no patrocinará el terrorismo y que no buscará desarrollar armas nucleares ni los medios necesarios para fabricarlas”.

Señaló que Trump “siempre prefiere negociar y llegar a un acuerdo en estos asuntos, y estamos preparados para hacerlo. Llevamos un año y medio intentándolo, pero tampoco nos quedaremos de brazos cruzados mientras se destruyen barcos o se ataca a estadounidenses”.

“El presidente tiene muchas opciones a su disposición si persisten en su negativa a cooperar. Y no me adelantaré al presidente en ninguna de ellas. Pero creo que Irán sabe que nosotros también tenemos muchas opciones”.

Reiteró que Estados Unidos no va a aceptar que Irán ataque el transporte marítimo mundial y las vías navegables internacionales, y añadió: “Hay otros países que deberían sentir la misma indignación que nosotros, porque en realidad se ven más afectados por esta situación”.

*Traducido por Daniel Gallego.