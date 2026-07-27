Los manifestantes denuncian la crisis eléctrica, los repetidos cortes de agua, la precariedad del sistema sanitario y la inflación.

Manifestaciones populares en la capital de Libia por el deterioro de las condiciones de vida y los servicios públicos Los manifestantes denuncian la crisis eléctrica, los repetidos cortes de agua, la precariedad del sistema sanitario y la inflación.

Varias zonas de Trípoli, la capital de Libia, fueron escenario de protestas desde la noche del domingo hasta este lunes por el deterioro de las condiciones de vida y los servicios públicos, según informaron medios oficiales.

Los manifestantes denunciaron la crisis eléctrica, los repetidos cortes de agua, la precariedad del sistema sanitario y la inflación, según la Agencia de Noticias Libia (LANA).

Los manifestantes prendieron fuego a neumáticos en las zonas de Tajoura, Souq al-Jumaa, Al-Sarraj, Janzour, Zawiyat al-Dahmani y Al-Dhahra, y bloquearon intersecciones viales, añadió la agencia.

También levantaron barricadas frente a instituciones públicas, como el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Televisión Nacional de Libia en Zawiyat al-Dahmani.

Asimismo, se colocaron barricadas frente al edificio de la Oficina de Auditoría y la sede de la Compañía de Telecomunicaciones en la zona de Al-Nofliyeen, lo que, según los manifestantes, marcó el inicio de la desobediencia civil.

Las protestas coinciden con una intensa ola de calor que azota Libia desde hace varios días, provocando cortes de electricidad que han durado más de 14 horas en algunos barrios.

Los manifestantes coreaban consignas como: «El pueblo exige justicia que responsabilice a quienes malgastaron su dinero», «El dinero del pueblo es un fideicomiso en sus manos» y «¿Electricidad? ¿Dónde fueron a parar los miles de millones?».

El Gobierno de Unidad Nacional, liderado por Abdul Hamid Dbeibeh, trabaja desde 2021 para solucionar la crisis eléctrica, que mejoró significativamente entre 2023 y 2025.

Libia sigue dividida entre dos gobiernos rivales: el Gobierno de Unidad Nacional, reconocido internacionalmente y encabezado por Dbeibeh, con sede en Trípoli, que administra el oeste del país; y un gobierno designado por la Cámara de Representantes a principios de 2022, actualmente encabezado por Osama Hammad y con sede en Bengasi, que administra el este y la mayor parte del sur.

Durante años, la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia ha intentado mediar para lograr una solución política que conduzca a elecciones, con las que muchos libios esperan poner fin a las divisiones políticas y al conflicto armado que azotan el país desde el derrocamiento de Muamar Gadafi en 2011.

*Traducido por Daniel Gallego.