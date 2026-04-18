Macron anuncia la muerte de un militar francés en el sur del Líbano en un presunto ataque de Hizbullah

Daniel Gallego
18 Abril 2026•Actualizar: 18 Abril 2026
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este sábado que “el sargento primero Florian Montorio, del 17 Regimiento de Ingenieros Paracaidistas en Montauban, falleció esta mañana en el sur del Líbano en un ataque a la UNIFIL”, la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano.
Macron informó que “tres de sus compañeros resultaron heridos y fueron evacuados”, expresó su “profundo respeto y apoyo a las familias de nuestros soldados y a todo nuestro personal militar comprometido con la paz en el Líbano” en nombre de la nación gala.
El presidente francés afirmó que “todo apunta a que Hizbullah es responsable de este ataque” y exigió a las autoridades libanesas que “detengan de inmediato a los responsables y asuman la responsabilidad junto con la UNIFIL”.