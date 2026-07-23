Los ocupantes entraron en el recinto para conmemorar la festividad judía de Tisha B’Av, que recuerda lo que denominan la "destrucción del Templo".

Más de 2.500 ocupantes israelíes irrumpen en el recinto de la Mezquita de Al-Aqsa Los ocupantes entraron en el recinto para conmemorar la festividad judía de Tisha B’Av, que recuerda lo que denominan la "destrucción del Templo".

La Gobernación de Jerusalén condenó el asalto a la mezquita Al-Aqsa por parte del ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben-Gvir, calificándolo de “escalada peligrosa” y “violación flagrante” del statu quo histórico y legal del recinto.

La Gobernación afirmó que la acción forma parte de un “ataque sistemático contra lugares sagrados islámicos” y de intentos por imponer una nueva realidad en la mezquita, y señaló que la participación de Ben-Gvir, junto con las incursiones de ocupantes y grupos que abogan por la construcción de un “templo judío” en el lugar, marca un “cambio peligroso”: de los ataques de grupos extremistas a la aprobación oficial de tales acciones por parte del gobierno israelí.

En este sentido, la Gobernación advirtió que las violaciones podrían tener repercusiones para la seguridad y la estabilidad regionales e instó a la comunidad internacional y a las instituciones internacionales a actuar para detenerlas.

También recalcó que todo el recinto de la Mezquita de Al-Aqsa, de 35,6 acres, es un lugar de culto exclusivamente islámico, y afirmó que cualquier medida destinada a alterar su identidad o estatus histórico y legal es inválid e ilegítima.

El diputado del partido Likud, Amit Halevi, también irrumpió en el recinto de la Mezquita de Al-Aqsa el jueves por la mañana.

*Traducido por Daniel Gallego.