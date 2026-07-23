Los ocupantes entraron en el recinto para conmemorar la festividad judía de Tisha B’Av, que recuerda lo que denominan la "destrucción del Templo".

Más de 2.500 ocupantes israelíes irrumpen en el recinto de la Mezquita de Al-Aqsa Los ocupantes entraron en el recinto para conmemorar la festividad judía de Tisha B’Av, que recuerda lo que denominan la "destrucción del Templo".

Más de 2.500 ocupantes israelíes irrumpieron este jueves por la mañana en el recinto de la Mezquita de Al-Aqsa, en Jerusalén Este ocupada, para conmemorar la festividad judía de Tisha B’Av, que recuerda lo que denominan la "destrucción del Templo".

Un funcionario del Departamento Islámico Waqf de Jerusalén, que solicitó el anonimato, declaró a la Agencia Anadolu que más de 2.500 ocupantes israelíes habían irrumpido en el recinto de la Mezquita de Al-Aqsa, y añadió que las incursiones continuaban con un gran número de participantes.

El funcionario afirmó que las incursiones estuvieron acompañadas de "violaciones generalizadas", como oraciones colectivas talmúdicas, cánticos en voz alta y postraciones completas.

Vídeos difundidos por activistas israelíes de derecha mostraron a los ocupantes realizando oraciones colectivas frente a la Cúpula de la Roca. Otro vídeo mostraba la bandera israelí izada dentro del recinto mientras los participantes cantaban el himno nacional israelí en presencia de la policía israelí.

Anteriormente, la Gobernación de Jerusalén informó en una publicación de Facebook que la policía israelí permitió que el número de ocupantes que ingresaban al recinto en cada grupo aumentara a alrededor de 150.

Las fuerzas israelíes impusieron estrictas restricciones en las puertas de la mezquita y en los alrededores de la Ciudad Vieja de Jerusalén, desplegando un gran contingente en sus patios e impidiendo el acceso a los fieles palestinos, añadió.

Solo un número muy reducido de palestinos logró llegar a la mezquita para las oraciones del amanecer antes de que las fuerzas israelíes agredieran a varios fieles y otros residentes, según el comunicado.

La gobernación afirmó que los ocupantes “realizaron rituales talmúdicos durante las incursiones, incluyendo el uso de tefilín, postraciones completas en la sección oriental del recinto y cánticos en voz alta”.

Agregó que “grupos extremistas que abogan por la construcción de un templo judío en el lugar estaban movilizando a sus seguidores en un intento por introducir a 5.000 ocupantes en el recinto” durante las incursiones del jueves.

*Traducido por Daniel Gallego.