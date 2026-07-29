La inseguridad y la violencia intercomunitaria en Darfur obligaron a más de 20.000 personas a huir de sus hogares, muchas de las cuales necesitan ayuda urgente. No especificó el período de tiempo del desplazamiento.

Más de 20.000 personas se han visto desplazadas recientemente en la región de Darfur, en el oeste de Sudán La inseguridad y la violencia intercomunitaria en Darfur obligaron a más de 20.000 personas a huir de sus hogares, muchas de las cuales necesitan ayuda urgente. No especificó el período de tiempo del desplazamiento.

Más de 20.000 personas se han visto desplazadas recientemente en la región de Darfur, al oeste de Sudán, debido al deterioro de las condiciones de seguridad y la escalada de violencia, informó la ONU.

Farhan Haq, portavoz adjunto del secretario general de la ONU, declaró que los socios humanitarios informaron que la inseguridad y la violencia intercomunitaria en Darfur obligaron a más de 20.000 personas a huir de sus hogares, muchas de las cuales necesitan ayuda urgente. No especificó el período de tiempo del desplazamiento.

«Hacemos un nuevo llamamiento a todas las partes para que protejan a la población civil y faciliten un acceso humanitario rápido, seguro, sin trabas y sostenido», declaró Haq, según la ONU.

Los tres estados de Kordofán (Norte, Oeste y Sur), junto con Darfur y el estado del Nilo Azul, han sido escenario de intensos combates entre el ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), un grupo paramilitar, desde el 25 de octubre de 2025.

Sudán se encuentra inmerso en una guerra entre el ejército y las RSF desde abril de 2023, debido a desacuerdos sobre la integración de ambas fuerzas en un ejército unificado. El conflicto ha causado la muerte de decenas de miles de personas y el desplazamiento de cerca de 13 millones.

*Traducido por Daniel Gallego.