Más de 20.000 personas se han visto desplazadas recientemente en la región de Darfur, en el oeste de Sudán

Mohammad Sio
29 Julio 2026•Actualizar: 29 Julio 2026
Más de 20.000 personas se han visto desplazadas recientemente en la región de Darfur, al oeste de Sudán, debido al deterioro de las condiciones de seguridad y la escalada de violencia, informó la ONU.
Farhan Haq, portavoz adjunto del secretario general de la ONU, declaró que los socios humanitarios informaron que la inseguridad y la violencia intercomunitaria en Darfur obligaron a más de 20.000 personas a huir de sus hogares, muchas de las cuales necesitan ayuda urgente. No especificó el período de tiempo del desplazamiento.
«Hacemos un nuevo llamamiento a todas las partes para que protejan a la población civil y faciliten un acceso humanitario rápido, seguro, sin trabas y sostenido», declaró Haq, según la ONU.
Los tres estados de Kordofán (Norte, Oeste y Sur), junto con Darfur y el estado del Nilo Azul, han sido escenario de intensos combates entre el ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), un grupo paramilitar, desde el 25 de octubre de 2025.
Sudán se encuentra inmerso en una guerra entre el ejército y las RSF desde abril de 2023, debido a desacuerdos sobre la integración de ambas fuerzas en un ejército unificado. El conflicto ha causado la muerte de decenas de miles de personas y el desplazamiento de cerca de 13 millones.
*Traducido por Daniel Gallego.