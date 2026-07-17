Las fuerzas del ejército israelí reforzaron el cerco a la ciudad y cerraron sus accesos durante el ataque.

Más de 100 colonos israelíes atacan la localidad de Sinjil, en la Cisjordania ocupada Las fuerzas del ejército israelí reforzaron el cerco a la ciudad y cerraron sus accesos durante el ataque.

Más de 100 ocupantes israelíes atacaron este viernes las afueras de Sinjil, al norte de Ramala, en la Cisjordania central ocupada. Residentes y comités de la guardia popular les hicieron frente, según informaron funcionarios locales.

"Más de 100 ocupantes atacaron las afueras de la ciudad, abrieron fuego contra residentes y activistas, e incendiaron cultivos", declaró a la Agencia Anadolu el alcalde de Sinjil, Moataz Tawafsheh, y añadió que los ocupantes intentaron avanzar hacia la ciudad, pero que los residentes y los comités de la guardia popular los interceptaron para impedir los ataques contra la población.

Las fuerzas del ejército israelí reforzaron el cerco a la ciudad y cerraron sus accesos durante el ataque, explicó Tawafsheh. "El ataque forma parte de una serie de actos terroristas de los ocupantes contra Sinjil", afirmó el alcalde y agregó que los residentes y los comités de la guardia continúan enfrentándose a los ocupantes para impedir que asalten la ciudad y ataquen a los residentes.

En otro suceso, las fuerzas de ocupación israelíes dispararon contra un joven palestino y arrestaron a otro en Jerusalén, según informó la agencia de noticias palestina WAFA.

Las fuerzas israelíes también irrumpieron en la entrada de la aldea de Deir Jarir, al noreste de Ramala, según WAFA, sin proporcionar detalles sobre arrestos o víctimas.

Por otra parte, los ocupantes israelíes destruyeron una red de agua y robaron dos tanques de agua en la aldea de Al-Minya, al sureste de Belén, según WAFA.

Según un informe del 6 de julio de la Comisión Palestina de Resistencia a la Colonización y al Muro, los ocupantes llevaron a cabo 3.488 ataques durante el primer semestre del año, incluyendo incursiones en aldeas palestinas, incendios provocados en viviendas, tiroteos, confiscación de tierras y el establecimiento de asentamientos. Los ataques causaron la muerte de 17 palestinos.

Alrededor de 750.000 ocupantes viven en 141 asentamientos ilegales y 224 puestos de avanzada en toda Cisjordania ocupada, incluyendo unos 250.000 en Jerusalén Este ocupada.

Desde octubre de 2023, Cisjordania, territorio ocupado, ha sido escenario de una escalada de ataques por parte del ejército israelí y las fuerzas de ocupación.

Según cifras oficiales palestinas, estos ataques han causado la muerte de 1.181 palestinos, herido a cerca de 13.000 y la detención de aproximadamente 24.000 palestinos.

*Traducido por Daniel Gallego.