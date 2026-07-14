En declaraciones a la prensa, Lula afirmó que cobrar a los barcos por atravesar una de las vías marítimas internacionales más transitadas del mundo violaría principios establecidos que rigen el comercio marítimo mundial.

Lula tacha de “piratería” la propuesta de Trump de cobrar una tasa del 20% por transitar el estrecho de Ormuz En declaraciones a la prensa, Lula afirmó que cobrar a los barcos por atravesar una de las vías marítimas internacionales más transitadas del mundo violaría principios establecidos que rigen el comercio marítimo mundial.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, criticó la propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, de cobrar a los barcos comerciales una tasa del 20% por transitar el estrecho de Ormuz, calificando la idea de "piratería".

En declaraciones a la prensa, Lula afirmó que cobrar a los barcos por atravesar una de las vías marítimas internacionales más transitadas del mundo violaría principios establecidos que rigen el comercio marítimo mundial.

"Antes, eso se llamaba piratería", declaró Lula, según informaron medios brasileños.

Sus comentarios se produjeron horas después de que Trump anunciara que Estados Unidos restablecería el bloqueo a Irán y asumiría la responsabilidad de garantizar la seguridad del estrecho de Ormuz.

En una publicación en su plataforma Truth Social, Trump afirmó que Estados Unidos se convertiría en el "guardián" del estrecho de Ormuz y cobraría a los buques comerciales una tasa del 20% por brindar seguridad.

«Por lo tanto, y en aras de la equidad, (Estados Unidos) recibirá un reembolso del 20 % sobre toda la carga transportada, por todos y cada uno de los costos necesarios para brindar seguridad a esta región tan inestable del mundo», escribió Trump.

Añadió que la implementación de la política comenzaría de inmediato.

*Traducido por Daniel Gallego.