La petición surge después de que los Verdes escoceses instaran reiteradamente al primer ministro escoces a rescindir los contratos con empresas implicadas en la actividad de asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada.

Los Verdes escoceses piden implementar plenamente las medidas de boicot y sanciones contra Israel La petición surge después de que los Verdes escoceses instaran reiteradamente al primer ministro escoces a rescindir los contratos con empresas implicadas en la actividad de asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada.

Los Verdes escoceses han pedido al primer ministro de Escocia que implemente plenamente las medidas de boicot y sanciones contra Israel en su próximo Programa de Gobierno, según informó este lunes el diario escocés The National.

«El Programa de Gobierno debe ser el momento clave para el cambio. Necesitamos compromisos claros y un plan para acabar con la complicidad de Escocia en el abuso sistemático contra los palestinos», declaró Patrick Harvie, miembro del Parlamento escocés por los Verdes.

Esta petición surge después de que los Verdes escoceses instaran reiteradamente al primer ministro John Swinney a rescindir los contratos con empresas identificadas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, como implicadas en la actividad de asentamientos israelíes en Cisjordania ocupada.

Los Verdes también solicitan que se otorguen mayores poderes a las autoridades locales para apoyar el movimiento palestino de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS), mediante la derogación de una ley británica de la era de Margaret Thatcher que impide que las decisiones de contratación se basen en el origen geográfico.

Harvie afirmó que el gobierno escocés no había cumplido sus promesas, argumentando que, en la mayoría de los casos, se había limitado a lo mínimo indispensable y había ofrecido escasas pruebas de un cambio significativo en este asunto.

«Si una empresa se beneficia del apartheid y el genocidio, el gobierno escocés debe usar todos sus recursos para garantizar que no se beneficie también del dinero público en Escocia», declaró.

Recordando que los ministros emitieron directrices para las empresas escocesas tras el inicio de la guerra de Rusia contra Ucrania, Harvie señaló que el gobierno había dejado claro que el sector privado tenía la responsabilidad de responder.

«El gobierno escocés ya ha demostrado que puede actuar cuando lo considera oportuno... Los palestinos no merecen menos», afirmó.

«No podemos tener un boicot solo de nombre. El Parlamento no votó por gestos vacíos. Un año después, el gobierno escocés debe cumplir sus promesas», añadió Harvie.

Mientras tanto, un portavoz del gobierno escocés declaró que, «como uno de los primeros gobiernos en pedir un alto el fuego, el Gobierno escocés ha defendido de forma clara y constante la paz, la justicia y los derechos humanos en Gaza».

El portavoz añadió que el gobierno había tomado las medidas más directas y eficaces a su alcance para presionar por una solución inmediata y duradera y el fin del sufrimiento del pueblo palestino.

*Traducido por Daniel Gallego.