Al menos 10 soldados israelíes en servicio activo se han suicidado desde principios de 2026, incluidos seis casos registrados solo en abril.

Los suicidios en las Fuerzas Armadas de Israel aumentan ante una reducción en el apoyo a la salud mental de los soldados Al menos 10 soldados israelíes en servicio activo se han suicidado desde principios de 2026, incluidos seis casos registrados solo en abril.

Los suicidios en las Fuerzas Armadas de Israel están aumentando ante una reducción en el apoyo a la salud mental de los soldados, según informó este miércoles por el diario israelí Haaretz.

Al menos 10 soldados israelíes en servicio activo se han suicidado desde principios de 2026, incluidos seis casos registrados solo en abril. Tres reservistas que sirvieron durante la guerra también se suicidaron este mes tras finalizar su servicio, junto con dos agentes de policía, entre ellos un oficial de la Policía Fronteriza que había sido reclutado.

Los datos "apuntan a un aumento continuo de los suicidios dentro de las fuerzas armadas", una tendencia que comenzó tras el estallido de la guerra de Gaza en octubre de 2023.

Un alto funcionario de la Dirección de Recursos Humanos del Ejército israelí reconoció las dificultades para abordar el problema, declarando que "al comienzo de la guerra, pensábamos que teníamos la situación bajo control... y nos estalló en la cara".

Fuentes del Ejército citaron la prolongada duración de los combates y la carga psicológica acumulada sobre un número relativamente pequeño de militares como factores clave detrás del aumento.

Algunos funcionarios también vincularon el repunte de abril con los actos del Día de los Caídos y la mayor atención prestada al duelo, aunque expertos en salud mental cuestionaron esta explicación, señalando que no se observaron patrones similares en años anteriores.

Activistas que trabajan con soldados que sufren lesiones psicológicas relacionadas con el servicio militar declararon a Haaretz que el alcance del apoyo en salud mental ha disminuido, «a pesar de las afirmaciones públicas del ejército en sentido contrario».

En este sentido, señalan a la cancelación, a principios de este año, de las sesiones informativas psicológicas para los reservistas antes de su reincorporación a la vida civil, una medida que posteriormente solo se restableció parcialmente. «Es simplemente irresponsable enviarnos a casa así», dijo un soldado, criticando la falta de apoyo adecuado tras el despliegue.

Los oficiales de salud mental de la reserva también advirtieron que, incluso cuando se realizan dichas sesiones informativas, suelen ser breves e insuficientes; un oficial las describió como «un poco como poner una tirita en una arteria principal que sangra».

El periódico también pune de relieve una disminución en la presencia de profesionales de la salud mental en las zonas operativas, y algunos soldados afirmaron no haber tenido contacto con ningún profesional ni siquiera después de participar en incidentes de combate en el sur del Líbano.

En varios casos, los comandantes presionaron a los soldados que sufrían trastorno de estrés postraumático (TEPT) para que volvieran al servicio e incluso les impidieron recibir tratamiento de salud mental, en parte debido a la escasez de personal en las unidades de combate y, en algunos casos, a actitudes obsoletas hacia la atención psicológica.

Un exjefe de la rama clínica de salud mental del ejército advirtió que «al menos algunos de ellos podrían haberse salvado si los comandantes hubieran prestado atención a las señales de alerta», y añadió: «Esto ya no es solo una advertencia. Es una verdadera alarma».

Los datos citados por Haaretz muestran un aumento significativo en comparación con los años previos a la guerra, cuando el promedio anual rondaba los 12 suicidios. La cifra aumentó a siete entre octubre y finales de 2023, luego subió a 21 en 2024 y a 22 en 2025, lo que representa la cifra más alta en 15 años.

Las cifras no incluyen a los soldados que se suicidaron tras finalizar su servicio, lo que sugiere que el número total de víctimas podría ser mayor. El ejército solo recientemente ha comenzado a reconocer estos casos tras informes de los medios de comunicación y la presión pública.

Entre los casos citados se encuentran soldados expuestos a condiciones de combate intensas, incluidos reservistas que sirvieron durante largos periodos en Gaza y a quienes posteriormente se les diagnosticó trastorno de estrés postraumático (TEPT), así como operadores de drones y personal de inteligencia que, según se informa, sufrieron las consecuencias psicológicas de sus funciones.

En respuesta, el ejército israelí declaró que considera la salud mental como «parte integral de su responsabilidad», y señaló que ha ampliado su sistema de salud mental, reclutado a cientos de profesionales y desplegado en diversos sectores operativos desde el inicio de la guerra.

Añadió que se proporciona apoyo emocional y sesiones informativas a «decenas de miles» de miembros del servicio y que cada caso de suicidio se examina minuciosamente para extraer lecciones para el futuro.

*Traducido por Daniel Gallego.