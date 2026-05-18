Los stands de cooperación se dividieron en tres secciones principales que representaban a las regiones rusas, las empresas asociadas y patrocinadoras, y los países extranjeros.

Los stands de cooperación en el Foro de Kazán: Rusia y el mundo islámico 2026 Los stands de cooperación se dividieron en tres secciones principales que representaban a las regiones rusas, las empresas asociadas y patrocinadoras, y los países extranjeros.

Durante el Foro de Kazán: Rusia y el mundo islámico 2026 se exhibieron las actividades de las regiones rusas, las principales empresas industriales y los socios internacionales en los stands de cooperación.

Los stands de cooperación se dividieron en tres secciones principales que representaban a las regiones rusas, las empresas asociadas y patrocinadoras, y los países extranjeros.

En el stand turco destacó la posición estratégica del país como centro logístico entre Europa y Asia, mientras que el comercio turco, las colaboraciones industriales y las actividades de ferias internacionales fueron algunos de los temas principales presentados.

Tartaristán como puente comercial y financiero

La República de Tartaristán, anfitriona del foro, fue el centro del evento, y se hizo hincapié en la avanzada infraestructura industrial de la región en los sectores petroquímico, agrícola, de maquinaria, aeronáutico y de tecnologías de la información.

Se afirmó que Tartaristán, con una superficie aproximada de 68.000 kilómetros cuadrados y una población de más de 4 millones de habitantes, sirve como puente comercial y financiero entre Rusia y los países de la Organización para la Cooperación Islámica.

Además, se presentaron a los visitantes proyectos industriales, turísticos y de infraestructura de diferentes regiones de Rusia, así como oportunidades de cooperación en comercio, finanzas y energía con países socios internacionales.

Se destacó que los stands de cooperación constituyen una de las plataformas importantes que contribuyen al desarrollo de las alianzas económicas y tecnológicas entre Rusia y el mundo islámico.

El stand de la Agencia Anadolu atrajo la atención de los visitantes

Los libros Evidencia, Testigo y Acusado, expuestos en el stand de la Agencia Anadolu, despertaron un gran interés entre los visitantes. Estas publicaciones, que abarcan la experiencia de la Agencia Anadolu en la cobertura de noticias internacionales y sus estudios de campo, fueron examinadas detenidamente por los participantes.

Los libros destacaron entre las publicaciones de la feria por su visión integral de los procesos de producción de noticias y las prácticas periodísticas de la agencia.

Lucress Kentelle, estudiante de medicina de la Universidad Federal de Kazán, comentó los libros a un reportero de AA, afirmando que, si bien algunas imágenes eran impactantes, la elaboración de este tipo de publicaciones es importante.

Kentelle enfatizó que las obras en cuestión sirven como evidencia y agradeció a quienes contribuyeron al estudio. Kentelle manifestó su deseo de visitar el sitio web de AA para examinar los libros con más detalle y adquirirlos.

Ahmet Ayar, director de la Agencia de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos del Ministerio de Salud, también comentó los libros presentados en el stand de AA, afirmando que las obras "documentan la brutalidad vivida en este siglo" y felicitó a los involucrados.

Señalando la naturaleza sumamente perturbadora de las imágenes, Ayar expresó su esperanza de que todos los musulmanes, especialmente los de Gaza, puedan vivir en paz. Ayar explicó que los libros contienen evidencia concreta de las dificultades que enfrentan las personas que tienen problemas para acceder a las necesidades básicas.

*Traducido por Daniel Gallego.