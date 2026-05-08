El aumento se vio impulsado principalmente por el alza de los precios de los aceites vegetales y el incremento de las cotizaciones de cereales y arroz, en un contexto de elevados costos energéticos.

Los precios mundiales de los alimentos aumentaron por tercer mes consecutivo en abril El aumento se vio impulsado principalmente por el alza de los precios de los aceites vegetales y el incremento de las cotizaciones de cereales y arroz, en un contexto de elevados costos energéticos.

Los precios mundiales de los alimentos aumentaron por tercer mes consecutivo en abril, impulsados principalmente por el alza de los precios de los aceites vegetales y el incremento de las cotizaciones de cereales y arroz, en un contexto de elevados costos energéticos, según informó este viernes la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

"El índice de referencia de los precios mundiales de los productos alimenticios básicos subió en abril por tercer mes consecutivo, en medio de los elevados costos energéticos y las perturbaciones causadas por el conflicto en el Cercano Oriente", indicó la agencia en un comunicado.

El Índice de Precios de los Alimentos de la FAO promedió 130,7 puntos en abril, un 1,6% más que en su nivel revisado de marzo y un 2% más que un año antes. El Índice de Precios de los Aceites Vegetales de la FAO aumentó un 5,9% con respecto a marzo, alcanzando su nivel más alto desde julio de 2022, gracias al alza de los precios de los aceites de palma, soja, girasol y colza.

El economista jefe de la FAO, Máximo Torero, afirmó que los sistemas agroalimentarios mundiales continuaron mostrando resiliencia a pesar de las perturbaciones relacionadas con la crisis del Estrecho de Ormuz, mientras que los aceites vegetales experimentaron mayores aumentos de precios, debido principalmente al alza de los precios del petróleo y a la mayor demanda de biocombustibles.

El Índice de Precios de los Cereales de la FAO aumentó un 0,8% mensual, reflejando el alza de los precios del trigo y el maíz, mientras que el Índice de Precios del Arroz en General subió un 1,9% debido al incremento de los precios del petróleo crudo y sus derivados en los costos de producción y comercialización en los países exportadores de arroz.

El Índice de Precios de la Carne de la FAO alcanzó un nuevo máximo histórico en abril, con un aumento del 1,2% respecto a marzo y del 6,4% anual, impulsado por el alza de los precios de la carne bovina. Por el contrario, el Índice de Precios de los Productos Lácteos descendió un 1,1% respecto a marzo, mientras que el Índice de Precios del Azúcar cayó un 4,7%, presionado por las expectativas de una abundante oferta mundial.

La FAO también elevó su pronóstico de producción mundial de cereales para 2025 a 3.040 millones de toneladas, un 6% más que el año anterior, al tiempo que revisó ligeramente a la baja su pronóstico de producción de trigo para 2026, situándolo en 817 millones de toneladas.

*Traducido por Daniel Gallego.