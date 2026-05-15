Los palestinos utilizan el término Nakba, que significa catástrofe en árabe, para referirse al desplazamiento de aproximadamente 800.000 palestinos en 1948, cuando se estableció Israel en territorio palestino.

Los palestinos conmemoran el 78º aniversario de la Nakba Los palestinos utilizan el término Nakba, que significa catástrofe en árabe, para referirse al desplazamiento de aproximadamente 800.000 palestinos en 1948, cuando se estableció Israel en territorio palestino.

Este viernes, los palestinos conmemoran el 78º aniversario de la Nakba, cuando cientos de miles de personas fueron expulsadas de sus ciudades, pueblos y aldeas en la mayor parte de la Palestina histórica en 1948.

Los palestinos utilizan el término Nakba, que significa catástrofe en árabe, para referirse al desplazamiento de aproximadamente 800.000 palestinos en 1948, cuando se estableció Israel en territorio palestino.

Cada año, los palestinos conmemoran el aniversario con marchas, exposiciones y actos públicos en los territorios palestinos y en todo el mundo para reivindicar sus derechos, principalmente el derecho al retorno de millones de refugiados.

Los actos de este año se celebraron bajo el lema «No nos iremos. Nuestras raíces son más profundas que vuestra destrucción», con marchas, manifestaciones y concentraciones públicas en Cisjordania, la Franja de Gaza, los campos de refugiados y las comunidades de la diáspora.

En Ramala, los palestinos realizaron una marcha y una concentración pública con amplia participación oficial y popular, ondeando banderas palestinas, estandartes negros y llaves simbólicas del retorno.

Eventos similares se llevaron a cabo en campos de refugiados palestinos en países árabes y extranjeros, donde los participantes portaron pancartas con los nombres de pueblos y ciudades palestinas despobladas en 1948, reafirmando el derecho al retorno y rechazando el desplazamiento forzoso.

Según la Oficina Central de Estadística Palestina, los ocupantes israelíes se apoderaron de 774 pueblos y ciudades palestinas en 1948, destruyeron por completo 531 de ellas y cometieron más de 70 masacres que causaron la muerte de más de 15.000 palestinos.

La oficina indicó que el número de palestinos en todo el mundo alcanzaría aproximadamente los 15,49 millones a finales de 2025, de los cuales más de la mitad vivirían fuera de la Palestina histórica, incluyendo 6,82 millones en países árabes.

La población del Estado de Palestina asciende a unos 5,56 millones de habitantes, incluyendo 3,43 millones en Cisjordania y 2,13 millones en la Franja de Gaza, según la oficina.

La oficina de inteligencia informó que Gaza ha experimentado una drástica e inaudita disminución de población de aproximadamente 254.000 personas desde el inicio de la guerra israelí en octubre de 2023, debido a asesinatos, desplazamientos forzosos y el empeoramiento de las condiciones de vida.

El aniversario de este año coincide con la continuación de la guerra genocida de Israel contra Gaza y la escalada de las operaciones militares en Cisjordania, en medio de advertencias palestinas sobre nuevos intentos de desplazamiento forzoso dirigidos contra la población palestina.

Desde octubre de 2023, los ataques israelíes en Gaza han causado la muerte de más de 72.000 palestinos y herido a más de 172.000, además de provocar una destrucción masiva de viviendas, infraestructuras e instalaciones vitales, así como una grave crisis humanitaria derivada del asedio y la escasez de alimentos, agua y medicinas.

*Traducido por Daniel Gallego.