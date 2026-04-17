Las autoridades registraron un total de 85.837 delitos con motivación política en 2025, un 2% más que en 2024, la cifra más alta desde que se inició la encuesta conjunta federal-estatal en 2001.

Los delitos con motivación política en Alemania alcanzan un nuevo máximo en 2025 Las autoridades registraron un total de 85.837 delitos con motivación política en 2025, un 2% más que en 2024, la cifra más alta desde que se inició la encuesta conjunta federal-estatal en 2001.

Los delitos con motivación política en Alemania alcanzaron un nuevo máximo el año pasado, según informaron medios de comunicación este viernes.

Las autoridades registraron un total de 85.837 delitos con motivación política en 2025, un 2% más que en 2024, la cifra más alta desde que se inició la encuesta conjunta federal-estatal en 2001.

Solo desde 2015, el número de delitos registrados se ha duplicado con creces, informó el diario Süddeutsche Zeitung, citando documentos de la Oficina Federal de Policía Criminal (BKA).

Según las cifras, los delitos cometidos por la extrema derecha constituyen, con diferencia, el mayor problema en Alemania, con 42.544 delitos cometidos en 2025.

El segundo mayor número de casos, con 13.490 delitos, se registró en la extrema izquierda.

Los investigadores atribuyeron el elevado número de delitos con motivación política, entre otros factores, a las elecciones federales anticipadas de febrero de 2025 y a los numerosos delitos relacionados contra opositores políticos.

Sin embargo, también señalaron que numerosas crisis internacionales, como el conflicto de Oriente Medio, han tenido un impacto en Alemania.

En aproximadamente 6.886 casos, la policía atribuyó un móvil ideológico extranjero, y en 1.983 casos, un móvil religioso. En cerca de 20.934 casos, no fue posible vincularlos con precisión a un móvil específico.

*Traducido por Daniel Gallego.