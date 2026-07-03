Los medios iraníes informaron asimismo de la llegada de delegaciones que representaban a líderes religiosos palestinos, clérigos rusos, partidos políticos turcos y libaneses, representantes de la India y grupos musulmanes chiítas tailandeses.

Llegan a Teherán las primeras delegaciones oficiales para asistir a las ceremonias fúnebres del exlíder supremo iraní Los medios iraníes informaron asimismo de la llegada de delegaciones que representaban a líderes religiosos palestinos, clérigos rusos, partidos políticos turcos y libaneses, representantes de la India y grupos musulmanes chiítas tailandeses.

Delegaciones oficiales de varios países llegaron este viernes a Teherán, la capital iraní, para asistir a las ceremonias fúnebres del exlíder supremo iraní Ali Jamenei. La televisión estatal iraní IRIB transmitió en directo imágenes del inicio del funeral.

Jamenei murió en un ataque conjunto entre Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, lo que desencadenó semanas de guerra y aumentó las tensiones en toda la región.

Entre los altos funcionarios que llegaron a Teherán se encontraban el presidente iraquí Nizar Amidi, el presidente del Parlamento iraquí Mohammed al-Halbousi y su delegación parlamentaria, el presidente tayiko Emomali Rahmon, el primer ministro armenio Nikol Pashinyan, el presidente de la región del Kurdistán Nechirvan Barzani, el presidente del Parlamento uzbeko Nuriddin Ismoilov, el vicepresidente turco Cevdet Yilmaz, el presidente georgiano Mikheil Saakashvili y una delegación oficial omaní, según IRIB.

El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, también llegó a Teherán para asistir al funeral al frente de una delegación oficial, según un comunicado de su oficina.

Los medios iraníes informaron asimismo de la llegada de delegaciones que representaban a líderes religiosos palestinos, clérigos rusos, partidos políticos turcos y libaneses, representantes de la India y grupos musulmanes chiítas tailandeses para presentar sus respetos durante las ceremonias fúnebres.

Por otra parte, representantes del Partido Republicano de Bulgaria y miembros del parlamento asistieron a actos conmemorativos en honor al difunto líder iraní, según informaron los medios iraníes.

Miembros del grupo libanés Hezbolá también celebraron una ceremonia de despedida en homenaje a Jamenei.

Se esperaba la llegada de más delegaciones extranjeras a lo largo del día, mientras que los actos conmemorativos continuarían en los próximos días.

Según el programa del funeral, el viernes se celebrará una ceremonia oficial en memoria de Jamenei con la participación de jefes de Estado, altos funcionarios y líderes religiosos. Las ceremonias de despedida continuarán en Teherán el 4 y 5 de julio, seguidas de la procesión fúnebre principal en la capital el 6 de julio.

Los ritos funerarios se trasladarán a la ciudad santa de Qom el 7 de julio.

El 8 de julio, se celebrarán ceremonias en Irak, incluyendo Bagdad, Nayaf y Kerbala, donde el cuerpo será recibido por figuras religiosas y políticas antes de ser trasladado a los principales santuarios chiíes.

La ceremonia final de funeral y entierro está programada para el 9 de julio en el Santuario del Imam Ali Reza en la ciudad nororiental de Mashhad, uno de los lugares más sagrados para los chiíes.

*Traducido por Daniel Gallego.