Su llegada se produjo después de que Pakistán anunciara la entrega a Teherán, también este lunes, de los 22 tripulantes del barco.

Llegan a irán 15 de los 22 tripulantes del barco iraní MV Touska, incautado por EEUU el 19 de abril en el golfo de Omán Su llegada se produjo después de que Pakistán anunciara la entrega a Teherán, también este lunes, de los 22 tripulantes del barco.

15 miembros de la tripulación del barco iraní MV Touska, incautado por Estados Unidos, llegaron a Irán, según informó este lunes la agencia de noticias semioficial iraní Fars.

Su llegada se produjo después de que Pakistán anunciara la entrega a Teherán, también este lunes, de los 22 tripulantes del barco, calificando la medida como un gesto de fomento de la confianza entre Teherán y Washington en medio de las tensiones en el estrecho de Ormuz.

Islamabad «acoge con satisfacción estas medidas de fomento de la confianza y seguirá facilitando el diálogo y la diplomacia, al tiempo que continúa sus esfuerzos de mediación para la paz y la seguridad regionales», declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán en un comunicado.

*Traducido por Daniel Gallego.