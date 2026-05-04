Llegan a irán 15 de los 22 tripulantes del barco iraní MV Touska, incautado por EEUU el 19 de abril en el golfo de Omán

Serdar Dincel y Amir Latif Arain
04 Mayo 2026•Actualizar: 04 Mayo 2026
15 miembros de la tripulación del barco iraní MV Touska, incautado por Estados Unidos, llegaron a Irán, según informó este lunes la agencia de noticias semioficial iraní Fars.
Su llegada se produjo después de que Pakistán anunciara la entrega a Teherán, también este lunes, de los 22 tripulantes del barco, calificando la medida como un gesto de fomento de la confianza entre Teherán y Washington en medio de las tensiones en el estrecho de Ormuz.
Islamabad «acoge con satisfacción estas medidas de fomento de la confianza y seguirá facilitando el diálogo y la diplomacia, al tiempo que continúa sus esfuerzos de mediación para la paz y la seguridad regionales», declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán en un comunicado.
*Traducido por Daniel Gallego.