Las autoridades francesas también indicaron que la capacidad de producción nacional de Francia se estima entre 2.600 y 3.500 millones de mascarillas al año.

Las reservas estratégicas de mascarillas de Francia son suficientes para cubrir al menos tres meses en caso de epidemia Las autoridades francesas también indicaron que la capacidad de producción nacional de Francia se estima entre 2.600 y 3.500 millones de mascarillas al año.

El gobierno francés ha declarado que sus reservas estratégicas de mascarillas son suficientes para cubrir al menos tres meses en caso de epidemia en un intento por tranquilizar a la población ante la preocupación por el hantavirus, según informó el diario Le Figaro este miércoles.

La oficina del primer ministro Sébastien Lecornu afirmó que la reserva estratégica del Estado es suficiente para proteger al país durante un mínimo de tres meses en caso de una ola epidémica y añadió que las reservas superan el objetivo establecido tras la pandemia de COVID-19.

Según Matignon, las reservas adicionales, tanto públicas como privadas, de hospitales, empresas y autoridades locales podrían extender la capacidad de protección varias semanas más.

Las autoridades también indicaron que la capacidad de producción nacional de Francia se estima entre 2.600 y 3.500 millones de mascarillas al año, considerándola suficiente para responder a una pandemia similar a la de COVID-19. «Esta capacidad también puede incrementarse si fuera necesario», declaró Matignon.

El comunicado del gobierno se emite mientras las autoridades buscan tranquilizar a la población tras las preocupaciones relacionadas con los casos de hantavirus reportados, al tiempo que enfatizan que no se ha registrado ningún brote en Francia.

Matignon también señaló que el virus es significativamente menos contagioso que la COVID-19 y que solo se ha identificado un caso en el país.

El hantavirus es una enfermedad rara que generalmente se transmite a través de roedores infectados o sus excrementos, aunque algunas cepas también pueden transmitirse entre humanos.

Su tasa de mortalidad puede alcanzar entre el 40% y el 50%, según la OMS, y es especialmente mortal entre las personas mayores o aquellas con enfermedades preexistentes.

*Traducido por Daniel Gallego.