Trump se quejó en privado ante el fiscal general interino, Todd Blanche, sobre las filtraciones a los medios tras la guerra con Irán del mes pasado, lo que llevó al Departamento de Justicia a iniciar investigaciones rigurosas.

Las quejas de Trump sobre filtraciones acerca de la guerra contra Irán desencadenan una investigación exhaustiva Trump se quejó en privado ante el fiscal general interino, Todd Blanche, sobre las filtraciones a los medios tras la guerra con Irán del mes pasado, lo que llevó al Departamento de Justicia a iniciar investigaciones rigurosas.

Las quejas del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre las filtraciones a los medios de comunicación acerca de la guerra con Irán han desencadenado una investigación exhaustiva por parte del Departamento de Justicia, según informó el lunes The Wall Street Journal, citando fuentes.

Trump se quejó en privado ante el fiscal general interino, Todd Blanche, sobre las filtraciones a los medios tras la guerra con Irán del mes pasado, lo que llevó al Departamento de Justicia a iniciar investigaciones rigurosas.

Según el informe, Blanche se comprometió a solicitar citaciones judiciales contra los periodistas involucrados en noticias delicadas sobre seguridad nacional. En una reunión, Trump le entregó a Blanche una pila de artículos que consideraba amenazas a la seguridad nacional, marcados con una nota adhesiva que decía "traición".

Altos funcionarios del Departamento de Justicia y del Pentágono también han discutido las investigaciones, según el informe.

En particular, el informe señala que Trump ha centrado su ira en los artículos que proporcionaban detalles sobre cómo llegó a la decisión de lanzar la guerra y qué le dijeron sus asesores durante el proceso.

"En todas las circunstancias, el Departamento de Justicia se basa en los hechos y aplica la ley para identificar a quienes cometen delitos contra Estados Unidos", declaró una portavoz del departamento.

La reciente insistencia de Trump en investigar las filtraciones se produce cuando el Departamento de Justicia ya había intensificado las investigaciones sobre informes delicados relacionados con los preparativos para la guerra con Irán.

*Traducido por Daniel Gallego.