Un grupo de colonos israelíes atacó viviendas en la zona comprendida entre las aldeas de Jalud y Talfit, al sur de Nablus, e incendió tres vehículos.

Las fuerzas israelíes intensifican sus ataques contra pueblos y aldeas palestinas en el norte de la Cisjordania ocupada Un grupo de colonos israelíes atacó viviendas en la zona comprendida entre las aldeas de Jalud y Talfit, al sur de Nablus, e incendió tres vehículos.

Las fuerzas israelíes intensificaron este martes sus ataques contra pueblos y aldeas palestinas en el norte de la Cisjordania ocupada, incendiando tres vehículos, atacando viviendas y dañando una red eléctrica.

El activista palestino contra los asentamientos, Bashar al-Qaryouti, declaró a la Agencia Anadolu que un grupo de ocupantes atacó viviendas en la zona comprendida entre las aldeas de Jalud y Talfit, al sur de Nablus, e incendió tres vehículos.

Los ocupantes también intentaron incendiar un edificio residencial, pero los residentes se percataron del ataque y los confrontaron, impidiendo que el fuego se propagara, según Qaryouti.

En otro ataque ocurrido a primera hora del martes, los ocupantes dañaron parte de la red eléctrica en la localidad de Madama, al sur de Nablus.

El jefe del consejo de la aldea de Madama, Rami Nassar, afirmó que ocupantes de un puesto de avanzada recientemente establecido entre las localidades de Beita, Tell y Madama dañaron los postes de electricidad que abastecen a la localidad.

El ataque es el segundo de este tipo en una semana, destruyendo parte de la red eléctrica y provocando cortes de luz en varias zonas de la ciudad, según declaró Nassar a Anadolu.

Las aldeas al sur de Nablus, en particular Jalud, Qaryut, Talfit, Qusra y Madama, han sufrido una escalada en los ataques de las fuerzas de ocupación, que incluyen la quema de propiedades, agresiones a residentes, ataques a viviendas y la destrucción de infraestructuras y tierras de cultivo, todo ello bajo la protección del ejército israelí.

*Traducido por Daniel Gallego.