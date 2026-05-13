Los testigos informaron a la Agencia Anadolu que las fuerzas israelíes irrumpieron en la ciudad de Dura, al sur de Hebrón, con varios vehículos militares, registraron varias viviendas y vandalizaron su contenido.

Las fuerzas israelíes detuvieron a decenas de palestinos durante una incursión militar en Cisjordania Los testigos informaron a la Agencia Anadolu que las fuerzas israelíes irrumpieron en la ciudad de Dura, al sur de Hebrón, con varios vehículos militares, registraron varias viviendas y vandalizaron su contenido.

Las fuerzas israelíes detuvieron a decenas de palestinos durante una incursión militar en Cisjordania este miércoles, mientras los ocupantes intensificaban sus ataques en todo el territorio ocupado, según testigos.

Los testigos informaron a la Agencia Anadolu que las fuerzas israelíes irrumpieron en la ciudad de Dura, al sur de Hebrón, con varios vehículos militares, registraron varias viviendas y vandalizaron su contenido.

Según los testigos, las fuerzas israelíes detuvieron a más de 22 personas, entre ellas un abogado, y las interrogaron durante horas en casas que convirtieron en centros de detención provisionales, para luego liberarlas.

Durante su retirada, las fuerzas israelíes lanzaron granadas aturdidoras y gases lacrimógenos contra los residentes, provocando que varias personas sufrieran asfixia temporal, añadieron los testigos.

Vídeos que circulan en internet muestran a las fuerzas israelíes allanando viviendas y convirtiendo una de ellas en un centro de detención. Otro vídeo muestra a los detenidos siendo liberados tras ser interrogados.

Mientras tanto, un grupo de colonos israelíes asaltó las afueras de Sinjil, al norte de Ramala, atacó propiedades palestinas y robó un rebaño de ovejas, tractores agrícolas y vehículos, según testigos.

De acuerdo con los testigos, las fuerzas israelíes protegieron a los colonos durante el ataque, impidieron que los palestinos los confrontaran y lanzaron gases lacrimógenos y granadas aturdidoras contra los residentes.

El ataque se produjo en medio de un aumento de los ataques de los ocupantes en Cisjordania, incluyendo asaltos a aldeas palestinas, incendios provocados y confiscación de tierras.

La Cisjordania ocupada, incluida la ciudad de Jerusalén Este, ha experimentado una escalada de las operaciones militares israelíes, incluyendo incursiones, arrestos, tiroteos y uso excesivo de la fuerza, junto con un aumento de los ataques de los ocupantes contra los palestinos y sus propiedades.

Desde octubre de 2023, los ataques del ejército israelí y de las fuerzas de ocupación han causado la muerte de 1.155 palestinos, han herido a unos 11.750 y han provocado la detención de casi 22.000, según cifras oficiales palestinas.

*Traducido por Daniel Gallego.