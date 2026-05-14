Varios vehículos militares israelíes entraron en la calle Abdul Rahim Mahmoud de Nablus, donde soldados allanaron y registraron la organización benéfica Madeed, saqueando su contenido.

Las fuerzas israelíes clausuran una organización benéfica en la ciudad de Nablus, en el norte de Cisjordania Varios vehículos militares israelíes entraron en la calle Abdul Rahim Mahmoud de Nablus, donde soldados allanaron y registraron la organización benéfica Madeed, saqueando su contenido.

Las fuerzas israelíes clausuraron este jueves una organización benéfica en la ciudad de Nablus, en el norte de Cisjordania, tras allanar y registrar sus oficinas, según informaron fuentes locales.

Varios vehículos militares israelíes entraron en la calle Abdul Rahim Mahmoud de Nablus, donde soldados allanaron y registraron la organización benéfica Madeed, saqueando su contenido, según informaron las fuentes a la Agencia Anadolu.

Las fuerzas israelíes publicaron una orden de cierre de la organización benéfica bajo la acusación de que prestaba servicios a una organización ilegal, sin ofrecer más detalles, añadieron las fuentes.

Por otra parte, el ejército israelí llevó a cabo una serie de redadas en varias localidades de Cisjordania a primera hora del jueves y detuvo a varios palestinos.

Fuentes locales indicaron que las redadas tuvieron lugar en Nablus, Belén y Hebrón, en el sur de Cisjordania, Salfit y las localidades de Jenin y Qalqilya, en el norte de Cisjordania.

Estas incursiones se produjeron en medio de un aumento de los ataques de las fuerzas de ocupación en Cisjordania, incluyendo asaltos a aldeas palestinas, incendios provocados y expropiaciones de tierras.

En Cisjordania ocupada, incluyendo Jerusalén Este, se ha intensificado la actividad militar israelí, con redadas, arrestos, tiroteos y uso excesivo de la fuerza, además de un aumento de los ataques contra palestinos y sus propiedades.

Desde octubre de 2023, los ataques del ejército israelí y las fuerzas de ocupación han causado la muerte de 1.155 palestinos, herido a unos 11.750 y provocado el arresto de casi 22.000, según cifras oficiales palestinas.

*Traducido por Daniel Gallego.