Las fuerzas israelíes clausuran una organización benéfica en la ciudad de Nablus, en el norte de Cisjordania

Lina Altawell
14 Mayo 2026•Actualizar: 14 Mayo 2026
Las fuerzas israelíes clausuraron este jueves una organización benéfica en la ciudad de Nablus, en el norte de Cisjordania, tras allanar y registrar sus oficinas, según informaron fuentes locales.
Varios vehículos militares israelíes entraron en la calle Abdul Rahim Mahmoud de Nablus, donde soldados allanaron y registraron la organización benéfica Madeed, saqueando su contenido, según informaron las fuentes a la Agencia Anadolu.
Las fuerzas israelíes publicaron una orden de cierre de la organización benéfica bajo la acusación de que prestaba servicios a una organización ilegal, sin ofrecer más detalles, añadieron las fuentes.
Por otra parte, el ejército israelí llevó a cabo una serie de redadas en varias localidades de Cisjordania a primera hora del jueves y detuvo a varios palestinos.
Fuentes locales indicaron que las redadas tuvieron lugar en Nablus, Belén y Hebrón, en el sur de Cisjordania, Salfit y las localidades de Jenin y Qalqilya, en el norte de Cisjordania.
Estas incursiones se produjeron en medio de un aumento de los ataques de las fuerzas de ocupación en Cisjordania, incluyendo asaltos a aldeas palestinas, incendios provocados y expropiaciones de tierras.
En Cisjordania ocupada, incluyendo Jerusalén Este, se ha intensificado la actividad militar israelí, con redadas, arrestos, tiroteos y uso excesivo de la fuerza, además de un aumento de los ataques contra palestinos y sus propiedades.
Desde octubre de 2023, los ataques del ejército israelí y las fuerzas de ocupación han causado la muerte de 1.155 palestinos, herido a unos 11.750 y provocado el arresto de casi 22.000, según cifras oficiales palestinas.
*Traducido por Daniel Gallego.