“Las fuerzas iraníes lanzaron múltiples misiles, drones y embarcaciones pequeñas mientras los buques USS Truxtun (DDG-103), USS Rafael Peralta (DDG-115) y USS Mason (DDG-87) transitaban por la vía marítima internacional”, según el CENTCOM.

Las fuerzas estadounidenses interceptan y responden a ataques iraníes no provocados en el estrecho de Ormuz “Las fuerzas iraníes lanzaron múltiples misiles, drones y embarcaciones pequeñas mientras los buques USS Truxtun (DDG-103), USS Rafael Peralta (DDG-115) y USS Mason (DDG-87) transitaban por la vía marítima internacional”, según el CENTCOM.

El Mando Central (CENTCOM) del Ejército de Estados Unidos anunció que ayer “las fuerzas estadounidenses interceptaron ataques iraníes no provocados y respondieron con ataques de autodefensa mientras destructores de misiles guiados de la Marina de EEUU transitaban por el estrecho de Ormuz hacia el golfo de Omán”.

En un comunicado, el mando informó que “las fuerzas iraníes lanzaron múltiples misiles, drones y embarcaciones pequeñas mientras los buques USS Truxtun (DDG-103), USS Rafael Peralta (DDG-115) y USS Mason (DDG-87) transitaban por la vía marítima internacional”, y aseguró que “ningún activo estadounidense fue alcanzado”.

El mando señaló que “neutralizó las amenazas entrantes y atacó instalaciones militares iraníes responsables de atacar a las fuerzas estadounidenses, incluidas plataformas de lanzamiento de misiles y drones, centros de mando y control, y nodos de inteligencia, vigilancia y reconocimiento”.

“El CENTCOM no busca una escalada, pero se mantiene posicionado y listo para proteger a las fuerzas estadounidenses”, agregó.