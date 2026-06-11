El intercambio de ataques entre Estados Unidos e Irán continuó por segundo día consecutivo, y el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió que Washington lanzaría ataques adicionales si Teherán no acepta de inmediato el acuerdo de paz.

Las conversaciones para alcanzar un acuerdo entre EEUU e Irán continúan a pesar del reciente intercambio de ataques El intercambio de ataques entre Estados Unidos e Irán continuó por segundo día consecutivo, y el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió que Washington lanzaría ataques adicionales si Teherán no acepta de inmediato el acuerdo de paz.

Las conversaciones para alcanzar un acuerdo entre Estados Unidos e Irán siguen su curso a pesar del reciente intercambio de ataques, informó la CNN este jueves citando una fuente diplomática.

El intercambio de ataques entre Estados Unidos e Irán continuó por segundo día consecutivo, y el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió que Washington lanzaría ataques adicionales si Teherán no acepta de inmediato el acuerdo de paz.

En un comunicado, el Comando Central de Estados Unidos informó que las fuerzas estadounidenses atacaron múltiples objetivos militares en Irán entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves, describiendo los ataques como un acto de "legítima defensa" tras el derribo de un helicóptero estadounidense en el estrecho de Ormuz.

Trump había declarado anteriormente que Irán había tardado demasiado en negociar un acuerdo y que tendría que pagar las consecuencias.

Las conversaciones desde el alto el fuego de abril, mediado por Pakistán, se han centrado en poner fin definitivamente a la guerra que comenzó el 28 de febrero, desbloquear el estrecho de Ormuz y alcanzar un consenso sobre el programa nuclear iraní.

*Traducido por Daniel Gallego.