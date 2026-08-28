Se pronosticaba que Cerdeña y Sicilia experimentarían las condiciones más severas, con temperaturas alrededor de los 45 °C. Algunos modelos meteorológicos proyectaban picos locales de hasta 48 °C.

Las autoridades italianas emiten alertas rojas en 9 ciudades ante la quinta ola de calor del verano Se pronosticaba que Cerdeña y Sicilia experimentarían las condiciones más severas, con temperaturas alrededor de los 45 °C. Algunos modelos meteorológicos proyectaban picos locales de hasta 48 °C.

Las autoridades italianas emitieron alertas rojas en nueve ciudades este viernes ante la quinta ola de calor del verano, con temperaturas que se preveía que alcanzarían los 45 °C.

Las alertas de mayor nivel se emitieron para Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria y la capital, Roma, según informó la emisora pública Rai News.

Una alerta roja indica una situación de emergencia en la que el calor extremo supone un riesgo para la salud de toda la población, incluidas las personas sanas y activas, y no solo para los grupos vulnerables como los adultos mayores, los niños pequeños y las personas con enfermedades crónicas.

La última ola de calor fue provocada por un anticiclón del norte de África, y se esperaba que el viernes fuera el día más caluroso del verano en Italia.

Se pronosticaba que Cerdeña y Sicilia experimentarían las condiciones más severas, con temperaturas alrededor de los 45 °C. Algunos modelos meteorológicos proyectaban picos locales de hasta 48 °C.

También se esperaban temperaturas superiores a los 40 °C en Calabria, Apulia y Campania, mientras que en Roma se pronosticaba que alcanzaría los 39 °C.

Otras once ciudades —Ancona, Bolonia, Bolzano, Civitavecchia, Florencia, Frosinone, Nápoles, Perugia, Pescara, Rieti y Viterbo— se encontraban en alerta naranja.

El calor nocturno excepcional tampoco ofreció alivio alguno en gran parte del sur de Italia y las zonas costeras centrales. Las temperaturas mínimas se mantuvieron por encima de los 25 °C en muchas localidades y rozaron los 30 °C en algunas zonas del sur.

Mientras tanto, el norte de Italia se enfrentó a fuertes tormentas eléctricas en los Alpes, los Prealpes y las llanuras cercanas, con posibilidad de lluvias intensas y granizo.

Se espera que las temperaturas desciendan en el centro de Italia el sábado, aunque se pronostica que el calor extremo persistirá en las regiones del sur, donde podrían batirse récords de finales de agosto.

*Traducido por Daniel Gallego.