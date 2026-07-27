La Comisión de Resistencia a la Colonización y al Muro declaró que las autoridades israelíes confiscaron 123 acres de tierra en la provincia de Tubas y la aldea de Tayasir para construir una carretera militar.

Las autoridades israelíes confiscan tierras mientras que colonos judíos establecen asentamientos ilegales en Cisjordania La Comisión de Resistencia a la Colonización y al Muro declaró que las autoridades israelíes confiscaron 123 acres de tierra en la provincia de Tubas y la aldea de Tayasir para construir una carretera militar.

Las autoridades israelíes confiscaron cerca de 123 acres de tierras palestinas en el norte de Cisjordania, mientras que los ocupantes construyeron ocho asentamientos ilegales en el territorio ocupado desde el viernes, según informaron las autoridades y los medios de comunicación este lunes.

La Comisión de Resistencia a la Colonización y al Muro declaró que las autoridades israelíes confiscaron 123 acres de tierra en la provincia de Tubas y la aldea de Tayasir para construir una carretera militar.

“Las órdenes de confiscación se mantienen vigentes hasta finales de 2028 y tienen como objetivo establecer una carretera militar y de seguridad de unos 10 kilómetros de longitud para el ejército israelí y los ocupantes”, señala el comunicado.

La comisión afirmó que las órdenes militares imponen una amplia zona de control militar sobre el área y amenazan con privar a los palestinos del acceso a sus tierras.

La confiscación de tierras se produce mientras los ocupantes israelíes han construido ocho asentamientos ilegales en la ciudad norteña de Nablus desde su ataque a la ciudad de Tell el viernes, según la Radio del Ejército de Israel.

“En las últimas 24 horas, se establecieron dos asentamientos adicionales en Nablus, cerca del lugar del ataque del viernes en Tell”, informó la radio.

El viernes, ocupantes israelíes, con el apoyo del ejército, atacaron la ciudad palestina de Tell, cerca de Nablus, causando la muerte de cuatro palestinos. Dos israelíes también murieron en un tiroteo durante el enfrentamiento, según fuentes palestinas e israelíes.

La radio indicó que uno de los dos asentamientos se estableció en la Zona B, entre la aldea palestina de Deir Istiya y el asentamiento ilegal de Emmanuel, mientras que el otro se instaló en la Zona C, al oeste de la aldea de Deir Ballut.

Según el acuerdo de Oslo II de 1995, la Zona B está bajo control civil palestino y control de seguridad israelí, mientras que la Zona C está bajo control civil y de seguridad israelí total.

Los asentamientos son casas móviles instaladas por los ocupantes en territorio palestino antes de ser convertidas en asentamientos permanentes ilegales, a menudo con el respaldo del gobierno.

La ONU considera Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este, territorio palestino ocupado y afirma que la actividad de asentamientos israelíes en la zona es ilegal según el derecho internacional.

“La decisión de evacuar los puestos de avanzada se tomará de acuerdo con la evaluación de la situación y las directrices de la dirección política”, informó la radio, citando un comunicado militar.

Desde octubre de 2023, las fuerzas israelíes y los ocupantes han asesinado al menos a 1.182 palestinos en Cisjordania, herido a miles y detenido a cerca de 24.000, según cifras oficiales palestinas.

*Traducido por Daniel Gallego.