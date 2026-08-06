El CDC indicó que los jalapeños fueron suministrados por Coast Citrus Distributors, con sede en California, y que provenían de México.

Las autoridades investigan un brote de salmonela que ha enfermado a 345 personas en 27 estados de EEUU El CDC indicó que los jalapeños fueron suministrados por Coast Citrus Distributors, con sede en California, y que provenían de México.

Las autoridades están investigando un brote de salmonela relacionado con jalapeños que ha enfermado a 345 personas en 27 estados, según informó el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos en un comunicado.

El CDC indicó que los jalapeños fueron suministrados por Coast Citrus Distributors, con sede en California, y que provenían de México. Se sirvieron en restaurantes Chipotle, Qdoba y otros. Treinta y seis personas han sido hospitalizadas, informó el CDC. Hasta el momento no se han reportado fallecimientos.

Según NBC News, Minnesota y Colorado concentran la gran mayoría de los casos, con 110 cada uno. Illinois ha reportado 30 casos y Kansas 13.

Los demás estados afectados son Alabama, Arkansas, California, Georgia, Indiana, Kentucky, Luisiana, Michigan, Misuri, Montana, Nebraska, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, Washington, Wisconsin y Wyoming.

Chipotle anunció el martes que había retirado los jalapeños de su menú "por precaución". El miércoles, Qdoba informó que había "retirado preventivamente los jalapeños de todos sus restaurantes".

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) indicó que comenzó a investigar "varios ingredientes" relacionados con el brote el 22 de julio, pero no ha mencionado ningún restaurante ni proveedor.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) señalaron que la FDA está trabajando para determinar si los jalapeños se vendieron en supermercados.

*Traducido por Daniel Gallego.