Este habría sido encontrado al anochecer del 14 de agosto en un campo de Kabelsketal, una zona del distrito de Saale, en el estado oriental de Sajonia-Anhalt, que limita directamente con la parte occidental del aeropuerto de Leipzig.

Las autoridades alemanas descubren un tercer dron y posibles explosivos de uso militar en el aeropuerto de Leipzig Este habría sido encontrado al anochecer del 14 de agosto en un campo de Kabelsketal, una zona del distrito de Saale, en el estado oriental de Sajonia-Anhalt, que limita directamente con la parte occidental del aeropuerto de Leipzig.

Varios drones podrían haber sido utilizados en un reciente intento de ataque al aeropuerto de Leipzig, Alemania. Las autoridades alemanas descubrieron otro dron y posibles explosivos de uso militar, según informaron los medios este martes.

Según las cadenas públicas NDR, WDR y el diario Süddeutsche Zeitung, los investigadores creen que se utilizaron varios drones, no solo uno. El primer dron fue encontrado en las instalaciones del aeropuerto, mientras que un segundo podría haber colisionado con un avión de DHL.

Un tercer dron, del que no se había informado previamente, fue encontrado al anochecer del 14 de agosto en un campo de Kabelsketal, una zona del distrito de Saale, en el estado oriental de Sajonia-Anhalt, que limita directamente con la parte occidental del aeropuerto de Leipzig, según fuentes de seguridad.

Una portavoz de la Fiscalía Federal declinó hacer comentarios al ser consultada sobre el asunto.

Fuentes de seguridad indicaron que técnicos forenses de la Oficina Federal de Policía Criminal (BKA) llegaron al lugar el 14 de agosto junto con fuerzas policiales adicionales.

Al día siguiente, los investigadores descubrieron una sustancia que, según las evaluaciones iniciales, podría contener aproximadamente 50 gramos del compuesto militar altamente explosivo hexógeno.

Estos hallazgos plantearon la posibilidad de que los autores estuvieran planeando un ataque de mayor envergadura de lo que se conocía públicamente.

Han transcurrido casi tres semanas desde que se encontró un dron cargado de explosivos en el aeropuerto de Leipzig/Halle.

Según los investigadores, el dron tenía como objetivo atacar un avión de carga Antonov ucraniano utilizado para transportar equipo militar. Sin embargo, el ataque fracasó debido a que el detonador de la bomba aparentemente estaba defectuoso.

Los investigadores de la BKA trabajan ahora, en nombre del fiscal general federal Jens Rommel, para determinar cómo se planeó el ataque y quiénes fueron los responsables.

*Traducido por Daniel Gallego.