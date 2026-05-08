Kallas elogió el "notable progreso" de Moldavia en la implementación de reformas, y afirmó que la UE desea "seguir adelante para lograr la adhesión de Moldavia a la unión".

La UE: Transnistria no supondrá un obstáculo para la adhesión de Moldavia a la Unión Europea Kallas elogió el "notable progreso" de Moldavia en la implementación de reformas, y afirmó que la UE desea "seguir adelante para lograr la adhesión de Moldavia a la unión".

La región separatista de Transnistria no supondrá un obstáculo para la adhesión de Moldavia a la Unión Europea, según declaró este viernes la jefa de la diplomacia del bloque.

"Quiero asegurarles que Transnistria no se convertirá en un impedimento para el futuro europeo de Moldavia", afirmó Kaja Kallas en una rueda de prensa conjunta en la capital, Chisináu, junto a la presidenta moldava, Maia Sandu.

Transnistria, una estrecha franja de tierra a lo largo de la frontera oriental de Moldavia con Ucrania, ha estado de facto fuera del control de Chisináu desde un breve conflicto armado en 1992. La región separatista alberga una población compuesta mayoritariamente por residentes de habla rusa y ucraniana.

Kallas también elogió el "notable progreso" de Moldavia en la implementación de reformas, y afirmó que la UE desea "seguir adelante para lograr la adhesión de Moldavia a la Unión".

Al ser preguntada sobre si la UE había fijado un plazo político para iniciar formalmente las negociaciones de adhesión con el país de Europa del Este, Kallas respondió que el bloque quiere avanzar "lo más rápido posible", aunque no se ha fijado una fecha concreta.

«Está claro que debemos actuar con rapidez. Debemos aprovechar la oportunidad política… o la ventana de oportunidad que ofrece el cambio de gobierno en distintos países», afirmó, refiriéndose al reciente cambio de gobierno en Hungría y sugiriendo que las próximas elecciones en la UE podrían complicar el proceso.

«Por eso también creo que debemos avanzar mientras nadie se oponga a Moldavia», añadió, señalando que las disputas bilaterales no deben obstaculizar las negociaciones de adhesión.

Sobre los esfuerzos liderados por Estados Unidos para lograr la paz en la vecina Ucrania, Kallas declaró que las negociaciones actuales «no están avanzando realmente», argumentando que las demandas se han dirigido principalmente a Ucrania y no a Rusia.

*Traducido por Daniel Gallego.