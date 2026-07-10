La UE describió el genocidio de Srebrenica como «uno de los episodios más oscuros de la historia de Europa».

La UE pide rechazar a la negación del genocidio en vísperas del aniversario del genocidio de Srebrenica en 1995 La UE describió el genocidio de Srebrenica como «uno de los episodios más oscuros de la historia de Europa».

La UE pidió este viernes el rechazo a la negación del genocidio y a la glorificación de criminales de guerra convictos en vísperas del 31º aniversario de la masacre de Srebrenica de 1995.

En una declaración conjunta, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, y la comisaria de Ampliación, Marta Kos, rindieron homenaje a los más de 8.300 hombres y niños bosnios que, según afirmaron, fueron asesinados en el genocidio de Srebrenica hace 31 años.

«Nuestros pensamientos están con las familias de las víctimas del genocidio. Compartimos el dolor de quienes sufren la angustia de la incertidumbre sobre sus seres queridos desaparecidos y seguimos apoyando a los supervivientes cuyas vidas quedaron destrozadas en julio de 1995», declararon.

Ambas funcionarias describieron el genocidio de Srebrenica como «uno de los episodios más oscuros de la historia de Europa» y afirmaron que sirve como recordatorio de la necesidad de construir sociedades pacíficas, proteger la vida y la dignidad humanas y defender los valores sobre los que se funda la UE.

También hicieron referencia a la decisión de la Asamblea General de la ONU, tomada hace dos años, de designar el 11 de julio como Día Internacional de Reflexión y Conmemoración del Genocidio de Srebrenica de 1995. «En Europa no hay lugar para la negación del genocidio, el revisionismo ni la glorificación de criminales de guerra convictos», rezaba el comunicado.

Kallas y Kos instaron a los líderes de Bosnia y Herzegovina y de toda la región a «priorizar la responsabilidad sobre la división, el diálogo sobre la confrontación» y a apoyar los esfuerzos para identificar a las víctimas que aún permanecen.

Afirmaron que la UE mantiene su compromiso con el futuro europeo de Bosnia y Herzegovina como «un país soberano, unido, multiétnico y democrático».

*Traducido por Daniel Gallego.