La UE: Meta infringe la Ley de Servicios Digitales por no impedir el acceso de menores de 13 años a sus servicios La Comisión Europea afirmó que las medidas implementadas por la empresa para hacer cumplir estas restricciones no parecen ser efectivas.

La Comisión Europea ha dictaminado, preliminarmente, que Instagram y Facebook, propiedad de Meta, infringen la Ley de Servicios Digitales (DSA) por no identificar, evaluar ni mitigar diligentemente los riesgos que supone el acceso de menores de 13 años a sus servicios.

En un comunicado, la comisión afirmó que, a pesar de que los términos y condiciones de Meta establecen la edad mínima para acceder a Instagram y Facebook de forma segura en 13 años, las medidas implementadas por la empresa para hacer cumplir estas restricciones no parecen ser efectivas. Dichas medidas no impiden adecuadamente que los menores de 13 años accedan a sus servicios ni los identifican y eliminan rápidamente si ya han accedido.

Por ejemplo, al crear una cuenta, los menores de 13 años pueden introducir una fecha de nacimiento falsa que los hace parecer de al menos 13 años, sin que existan controles efectivos para verificar la veracidad de la fecha de nacimiento declarada.

La herramienta de Meta para denunciar a menores de 13 años en la plataforma es difícil de usar e ineficaz, ya que requiere hasta siete clics solo para acceder al formulario de denuncia, el cual no se rellena automáticamente con la información del usuario. Incluso cuando se denuncia a un menor de 13 años por estar por debajo del límite de edad, a menudo no se realiza un seguimiento adecuado y el menor denunciado puede simplemente seguir utilizando el servicio sin ningún tipo de control.

Esto se basa en una evaluación de riesgos incompleta y arbitraria que no identifica adecuadamente el riesgo de que los menores de 13 años accedan a Instagram y Facebook y se expongan a experiencias inapropiadas para su edad. La evaluación de Meta contradice una gran cantidad de evidencia de toda la Unión Europea que indica que aproximadamente entre el 10% y el 12% de los niños menores de 13 años acceden a Instagram y/o Facebook. Además, Meta parece haber ignorado la evidencia científica fácilmente disponible que indica que los niños más pequeños son más vulnerables a los posibles daños causados por servicios como Facebook e Instagram.

En esta etapa, la comisión considera que Instagram y Facebook deben cambiar su metodología de evaluación de riesgos para evaluar qué riesgos surgen en Instagram y Facebook en la Unión Europea y cómo se manifiestan. Además, Instagram y Facebook deben reforzar sus medidas para prevenir, detectar y eliminar a los menores de 13 años de su servicio. Meta debe contrarrestar y mitigar eficazmente los riesgos que los menores de 13 años puedan sufrir en sus plataformas, las cuales deben garantizar un alto nivel de privacidad, seguridad y protección para ellos.

En ejercicio de su derecho de defensa, Instagram y Facebook tienen ahora la posibilidad de examinar la documentación de los expedientes de investigación de la Comisión y responder por escrito a sus conclusiones preliminares. Las plataformas pueden adoptar medidas para subsanar las infracciones, de conformidad con las Directrices de la Ley de Servicios Digitales de 2025 sobre la protección de menores. Paralelamente, se consultará al Consejo Europeo de Servicios Digitales.

Si se confirman las conclusiones de la Comisión, esta podrá emitir una decisión de incumplimiento, que puede conllevar una multa proporcional a la infracción, la cual no podrá superar en ningún caso el 6% de la facturación anual mundial total del proveedor. La Comisión también puede imponer sanciones periódicas para obligar a la plataforma a cumplir con la normativa.

La comisión recalcó que estas conclusiones no prejuzgan el resultado final de la investigación.