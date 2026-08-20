El llamado se produce ante la noticia de que Irán estaría considerando atacar objetivos militares estadounidenses en Europa si Estados Unidos intensifica la guerra.

La UE llama a todas las partes involucradas en el conflicto en el estrecho de Ormuz a reanudar las negociaciones El llamado se produce ante la noticia de que Irán estaría considerando atacar objetivos militares estadounidenses en Europa si Estados Unidos intensifica la guerra.

La UE hizo un llamamiento este jueves a todas las partes para que actúen con moderación y reanuden los esfuerzos diplomáticos en medio de las tensiones con Irán después de las noticias sobre Teherán considerando atacar objetivos militares estadounidenses en Europa si el presidente Donald Trump intensificaba la guerra.

La jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, también se ha puesto en contacto con la UE sobre este asunto, según declaró la portavoz de la Comisión Europea, Anita Hipper, en una rueda de prensa.

Preguntada sobre el informe, Hipper afirmó no tener nueva información que compartir sobre si la UE considera creíble la supuesta amenaza o si ha visto pruebas de que Irán pueda representar una amenaza dentro de Europa.

El Financial Times, citando a dos personas cercanas al régimen iraní, informó que las fuerzas iraníes habían evaluado atacar objetivos estadounidenses en países del sureste de Europa, incluida Bulgaria, en caso de una nueva ofensiva estadounidense.

Preguntada por separado sobre el último anuncio de Trump acerca de sanciones más severas contra Irán y si la UE se sentía afectada por sus llamamientos a los aliados para que apoyaran los esfuerzos para aislar aún más económicamente a Teherán, Hipper declaró: «No especularemos sobre esto».

«Por nuestra parte, hacemos un llamamiento a la moderación por parte de todos y a la renovación de los esfuerzos diplomáticos», declaró.

«Desde nuestra perspectiva, solo la diplomacia puede brindar una solución sostenible a todos los problemas pendientes», añadió Hipper, quien también elogió a sus socios regionales por sus esfuerzos de mediación.

*Traducido por Daniel Gallego.