Esta financiación se suma a un pago anterior de 3.200 millones de euros realizado el 25 de junio en el marco del programa de Asistencia Macrofinanciera de la Unión Europea para Ucrania.

La UE destina EUR 3.900 millones para apoyar la adquisición de drones por parte de Ucrania Esta financiación se suma a un pago anterior de 3.200 millones de euros realizado el 25 de junio en el marco del programa de Asistencia Macrofinanciera de la Unión Europea para Ucrania.

La Comisión Europea anunció este martes el desembolso de 3.900 millones de euros para apoyar la adquisición de drones por parte de Ucrania, en el marco del Préstamo de Apoyo a Ucrania de 90.000 millones de euros.

Según un comunicado, este pago constituye el primer desembolso de un tramo inicial de aproximadamente 6.000 millones de euros destinados a drones.

Esta financiación se suma a un pago anterior de 3.200 millones de euros realizado el 25 de junio en el marco del programa de Asistencia Macrofinanciera de la Unión Europea para Ucrania.

La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, afirmó que este apoyo contribuirá a reforzar la eficacia militar y la seguridad de Ucrania.

Añadió que la financiación respaldará la tecnología avanzada de drones, ayudará a Ucrania a proteger a sus ciudadanos y su soberanía, y contribuirá a la seguridad de Europa.

La Comisión Europea indicó que se realizarán pagos adicionales en los próximos días para completar el primer tramo relacionado con drones, de acuerdo con las solicitudes presentadas por Ucrania.

Según la Comisión Europea, el préstamo de apoyo a Ucrania destina 30.000 millones de euros a asistencia presupuestaria y 60.000 millones de euros a apoyo a la defensa durante 2026 y 2027.

Se prevé que, del paquete de defensa, se desembolsen 28.300 millones de euros en 2026 para fortalecer la capacidad industrial de defensa nacional de Ucrania.

*Traducido por Daniel Gallego.